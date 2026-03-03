Jorge Rodríguez admite errores con presos políticos en Venezuela

La ley de amnistía siguió a un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta el 8 de enero. Desde esa fecha, 621 personas salieron de prisión, informó la ONG Foro Penal

Una ley de amnistía -promulgada el 19 de febrero- benefició a cientos de prisioneros | AFP

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo el lunes en una entrevista que “se cometieron errores” que llevaron al arresto de cientos de personas, y habló de “elecciones de consenso” en una nueva etapa política del país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro hace casi dos meses.

Una ley de amnistía -promulgada el 19 de febrero- benefició a cientos de prisioneros políticos así como a unos 5.600 personas con libertad condicional que pasaron a gozar de libertad plena.

El histórico instrumento fue impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero en una incursión militar de Estados Unidos.

La mandataria también ha pedido una reforma al sistema judicial señalado de favorecer al chavismo gobernante.

“En algunos casos de personas privadas de libertad se cometieron errores”, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad o pudor de pedir disculpas cuando eso haya ocurrido”, agregó en una entrevista en el canal en YouTube del periodista Luis Olavarrieta.

“Hemos dado pasos importantes a los efectos del fortalecimiento de las instituciones”, añadió. “Vamos a un proceso intensivo de revisión del tema judicial”.

La ley de amnistía siguió a un primer proceso de excarcelaciones que ordenó la presidenta el 8 de enero. Desde esa fecha, 621 personas salieron de prisión, informó la ONG Foro Penal.

Delcy Rodríguez era vicepresidenta y primera en la línea de sucesión. La falta temporal del presidente le permite asumir el poder por hasta seis meses antes de llamar a elecciones.

El Tribunal Supremo de Justicia sin embargo calificó la falta de Maduro como “forzada”, una figura que no existe en la Constitución y que el chavismo usa como argumento para evitar los plazos.

“¿Habrá elecciones? Claro que habrá elecciones”, aseguró el diputado Rodríguez. “En Venezuela siempre hay elecciones”.

“Vamos a reforzar todas las instituciones, incluida la del voto” de cara a unas “elecciones de consenso”, agregó.

La oposición liderada por la Nobel de la Paz, María Corina Machado, asegura que Maduro se robó su última reelección en julio de 2024 y acusa de cómplice al actual Consejo Nacional Electoral.

“Por primera vez en varios años los actores políticos buscan una serie de consensos para que el flujo de la vida política sea más dinámico”, añadió el parlamentario