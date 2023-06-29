El artista marcial venezolano recibió el título de “Mejor Atleta” en el marco de una ceremonia llena de celebridades y especialistas del género…

El atleta venezolano, Jhony Becerra (apodado como “La Máquina”), recibió el título de “Best Athlete” (Mejor Atleta) en la reciente gala del Salón de la Fama de la Professional Taekwondo Federation, un espectáculo celebrado el sábado 8 de noviembre en el Hotel ION de Filipinas.

Con esta importante distinción Jhony se convierte en el primer deportista venezolano y el primero en el mundo en recibir este honor dentro de la federación; un título que de forma inmediata lo induce oficialmente al “Salón de la Fama del Taekwondo Profesional”.

La ceremonia contó con la asistencia de distinguidas personalidades ligadas al género; entre ellos: Elva Adán (Copresidente del Comité de Árbitros de KT), Rick W. Shin (Presidente del Kombat Team), y Selma Li (Fundadora del Kombat Cares), entre otros.

EL TRICOLOR VENEZOLANO ASCIENDE

Con el reconocimiento de “Mejor Atleta del Taekwondo Profesional” en sus manos, Jhony Becerra, recibió posteriormente la invitación del “Seminario Internacional” de Poomsae para que el domingo 9 de noviembre, participará en un selecto encuentro dirigido por el Maestro 9º Dan de Taekwondo, y por si fuera poco, el “International Dan Test y Skip Dan” también pidió su asistencia para que el artista marcial venezolano continúe con su progreso y consolidación de su trayectoria dentro de este arte marcial coreano.

Jhony Becerra permanecerá en Filipinas hasta el 14 de noviembre; dicha visita le permitirá crear vínculos con las autoridades de la PTF y de Kombat Taekwondo Mundial, para así arribar a Venezuela con más noticias de interés personal y profesional.

Para ampliar esta y otras noticias, pueden seguir la cuenta de Instagram: @jhonybecerra // Prensa & Comunicaciones: Jheisson Rodríguez (@teamjheirod by @jheirod)