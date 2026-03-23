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Iván Simonovis cuestiona el poder de Diosdado Cabello dentro del chavismo: “Está completamente apaciguado”

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Iván Simonovis cuestiona el poder de Diosdado Cabello dentro del chavismo: “Está completamente apaciguado”
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Política
  • 23 de marzo de 2026
By Redacción - 2 horas ago
0 9 1 minute read

El excomisario aseguró además que el dirigente oficialista habría intentado establecer contactos con Estados Unidos. “Desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington”, dijo

Cabello anuncia una movilización para conmemorar la caída de la dictadura de Pérez Jiménez

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutierrez

El excomisario e investigador criminal Iván Simonovis aseguró que el dirigente chavista Diosdado Cabello, ministro de Interior, “va a caer” en medio de los cambios internos que —según afirmó— se desarrollan dentro del oficialismo venezolano.

Durante una entrevista en el programa La Tarde de NTN24, Simonovis analizó la reconfiguración del poder tras recientes movimientos en la estructura del régimen, incluida la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa, y cuestionó el supuesto carácter “intocable” de Cabello dentro del chavismo.

“Tienes que salir de todos estos individuos para encausar una nueva democracia”, afirmó el analista, al referirse a la necesidad de una transición política en Venezuela.

En ese contexto, sostuvo que Cabello no mantendría el poder que comúnmente se le atribuye. “Si él tuviese el poder que todo el mundo dice que tiene, no estaría en el Ministerio del Interior y Justicia sino en la Vicepresidencia y no lo está”, aseveró.

“Desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington”

Simonovis aseguró además que el dirigente oficialista habría intentado establecer contactos con Estados Unidos. “Desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington”, dijo, al tiempo que afirmó que su control dentro del aparato estatal “está completamente apaciguado”.

Las declaraciones se producen en un escenario de tensiones y reacomodos dentro del oficialismo, tras diversos cambios en la estructura de poder, en los que —según analistas— se evidencian pugnas internas y presiones externas sobre figuras clave del chavismo.

Simonovis, quien ha seguido de cerca la evolución del aparato de seguridad venezolano, ha señalado en reiteradas ocasiones el papel de altos funcionarios en estructuras de poder y su posible impacto en un eventual proceso de transición política en el país.

El señalamiento sobre Cabello se suma a un debate recurrente sobre la estabilidad y el futuro de las principales figuras del oficialismo, en medio de un contexto marcado por sanciones internacionales y cuestionamientos sobre la legitimidad del poder en Venezuela

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