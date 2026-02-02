Las Fuerzas Armadas de Irán dieron inicio a la sexta oleada de bombardeos contra posiciones israelíes y 27 bases militares estadounidenses en la región, enmarcada en las represalias de la república islámica a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra su territorio que han provocado la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

«La sexta ola de la Operación Promesa Verdadera 4 se ejecutó con fuerza mediante extensos ataques con misiles y drones del CGRI contra los territorios ocupados y las bases militares estadounidenses en la región», reza un comunicado del Ejército iraní recogido por la agencia semioficial Tasnim.

Entre los objetivos se encuentran 27 bases estadounidenses y los sitios militares israelíes de Tel Nof, la principal base de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el barrio de HaKirya (Tel Aviv) y «el gran complejo industrial de defensa de Tel Aviv».

«Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán no permitirán que suenen las alarmas en los territorios ocupados y las bases estadounidenses, e implementarán un paso de venganza diferente y duro con sucesivas y lamentables bofetadas», indica la nota.

En este contexto, las alarmas comenzaron a sonar en varias zonas de Israel, en especial en la zona centro, instando a los ciudadanos a que se resguarden en los refugios antiaéreos.

«En los últimos minutos, el Comando del Frente Nacional ha distribuido alertas anticipadas directamente a teléfonos móviles en las zonas afectadas. Se pide al público que demuestre responsabilidad y actúe de acuerdo con las directrices: ellas salvan vidas. Debes ingresar a las áreas protegidas al recibir la alerta y permanecer allí hasta nuevo aviso. Solo se podrá salir del área protegida tras recibir instrucciones explícitas. Deben seguir actuando según las instrucciones del Comando del Frente Interior», informó las FDI.

Los sistema de defensa aérea del país hebreo están interceptando «constantemente amenazas» ante el lanzamiento de misiles procedentes desde Irán. «La defensa no es hermética, por lo que las instrucciones del Comando del Frente Interno deben seguir siendo cumplidas», advirtió.

Previamente, la Guardia Revolucionaria iraní prometió ejercer un «castigo severo, decisivo y lamentable para los asesinos» del ayatolá y anunció el comienzo de la ofensiva «más feroz en las historia de las Fuerzas Armadas» de Irán contra objetivos de Israel y bases militares estadounidenses.

Europapress