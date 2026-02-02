Up next
«(Donald) Trump debería saber que contamos con las capacidades más avanzadas hoy en día, porque llevamos años combatiéndolos”, aseguró este sábado 28Feb, El general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Ebrahim Jabbari.

En ese sentido, detalló que primero, “usaremos todo lo que tenemos en stock, pero luego usaremos nuestros misiles más poderosos, algo que aún no hemos usado”, reseña Actualidad RT.

La madrugada de este sábado, el Ministerio de Defensa israelí comunicó el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica para «eliminar las amenazas al Estado de Israel». Más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que las fuerzas de Washington se han unido a la agresión contra el país.

Como respuesta a la agresión israelí-estadounidense, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel.

El conflicto se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha empezado a atacar bases militares estadounidenses ubicadas en la región.

