Por Hernán Porras Molina/ Analisis de Entorno/ El mercado del petróleo se encuentra en una zona de consolidación tras una mezcla de señales mixtas: precios moderados (~USD?68–69 por barril Brent, USD?65–66 WTI), soportados por la caída de inventarios en EE.UU. y el optimismo comercial, pero limitados por previsiones cautelosas de organismos como OPEC y la IEA, así como riesgos geopolíticos sin resolverse.

**1. Inventarios de EE.UU. y efecto alcista a corto plazo**

Los inventarios de crudo en EE.UU. cayeron en 3,2 millones de barriles la última semana, más del doble de lo esperado. Esto provoco que el Brent subiera +0,89?% (USD?69,12) y el WTI +1,12?% (USD?65,98) ([Reuters][1], [Reuters][2]). El desplome de existencias, junto con aumento de exportaciones y uso de refinerías, apuntala la demanda inmediata ([Reuters][2], [AInvest][3]).

—

**2. Perspectivas de demanda global y previsiones mesuradas**

OPEC e IEA estiman un crecimiento de la demanda limitada: la IEA proyecta +0,7?Mbpd y OPEC +1,29?Mbpd en 2025, los niveles más bajos desde 2009 ([Reuters][4]). A pesar del repunte de importaciones asiáticas, los pronósticos se ajustan a la baja, reflejando una economía global menos dinámica ([Reuters][4], [IEA][5]).

—

**3. Sobreoferta y desempeño de productores**

TotalEnergies alertó sobre un exceso de oferta motivado por el fin de los recortes de OPEC+ y una desaceleración económica, lo que resultó en su menor beneficio neto en cuatro años (bajó un 23?% hasta USD?3,6?mil millones). Además, los márgenes de refinería sufrieron un retroceso del 21?% ([Reuters][6], [Financial Times][7]).

—

**4. Tensiones geopolíticas en el Golfo**<br />

Irán amenazó con cerrar el Estrecho de Hormuz por conflictos con EE.UU. e Israel, un escenario que podría disparar precios por encima de USD?100–150/barril. Hasta ahora no se implementó, pero la tensión añade una prima al mercado ([Wikipedia][8]).

—

**5. Incertidumbre comercial y estrategia comercial**

Optimismo moderado en el mercado debido al avance de acuerdos comerciales (EE.UU.-Japón, EE.UU.-UE), aunque fricciones persistentes con China y delimitaciones de tarifas mantienen una atmósfera de cautela ([Reuters][9], [AInvest][3], [Reuters][10]).

—

**6. Evaluación técnica y rango de precios actual**

Los precios se mueven dentro del rango USD?66–69 (Brent), con soporte en ~66 y resistencia en ~73. Análisis técnico sugiere que una ruptura al alza hacia USD?72–76 requiere consolidación, mientras que una caída por debajo de USD?66 podría reavivar la senda bajista ([AInvest][3]).

—

**7. Impacto en fusiones y sector upstream**

Las operaciones M&A en petróleo y gas cayeron un 21?% respecto al trimestre anterior y un 60?% interanual, reflejando la cautela de los inversores ante la incertidumbre de precios ([mrt.com][11]).

—

El mercado petrolero está estabilizado en una zona media (USD?66–69), respaldada por la reducción de inventarios en EE.UU. y acuerdos comerciales, pero sustentada en previsiones contenidas de demanda, posibles tensiones en Medio Oriente y presión de oferta por parte de OPEC+. El mercado enfrenta un sentimiento mixto: oportunidades tácticas de corto plazo frente a riesgos de fondo y baja actividad empresarial. El elemento decisivo será el equilibrio entre evolución geopolítica y fortaleza económica global.

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 1 Promedio: 5 )

[1]: https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-gain-us-trade-optimism-drop-crude-inventories-2025-07-24/?utm_source=chatgpt.com «prices gain on US trade optimism, drop in crude inventories»[2]: https://www.reuters.com/business/energy/us-crude-gasoline-stockpiles-fall-distillates-build-eia-says-2025-07-23/?utm_source=chatgpt.com «US crude, gasoline stockpiles fall, distillates build,says»[3]: https://www.ainvest.com/news/navigating-oil-price-volatility-strategic-entry-points-trade-optimism-geopolitical-uncertainty-2507/?utm_source=chatgpt.com «NavigatingPrice Volatility: Strategic Entry Points Amid Trade …»[4]: https://www.reuters.com/markets/commodities/opec-iea-crude-oil-demand-forecasts-may-be-too-cautious-2025-07-22/?utm_source=chatgpt.com «crude oil demand forecasts may be too cautious»[5]: https://www.iea.org/reports/oil-2025/executive-summary?utm_source=chatgpt.com «Executive summary –2025 –[6]: https://www.reuters.com/business/energy/totalenergies-posts-23-drop-quarterly-income-oil-gas-prices-sag-2025-07-24/?utm_source=chatgpt.com «TotalEnergies posts 23% drop in quarterly income as oil, gas prices sag»[7]: https://www.ft.com/content/c3449987-ccb6-4e81-a9b9-7789b53c4ada?utm_source=chatgpt.com «TotalEnergies warns of oil supply glut in weakening global economy»[8]: https://en.wikipedia.org/wiki/Strait_of_?utm_source=chatgpt.com «Strait of[9]: https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-climb-us-trade-optimism-drop-crude-stockpiles-2025-07-24/?utm_source=chatgpt.com «prices climb on US trade optimism, drop in crude stockpiles»[10]: https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-fall-key-trade-talks-falter-ahead-tariff-deadline-2025-07-22/?utm_source=chatgpt.com «prices fall as key trade talks falter ahead of tariff deadline»[11]: https://www.mrt.com/business/oil/article/oil-gas-ma-deal-drop-20782794.php?utm_source=chatgpt.com «Upstream dealmaking tumbles on uncertainty, shortage of opportunities»