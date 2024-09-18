El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, ha denunciado este martes que una de sus viviendas, ubicada en la ciudad portuaria de Barranquilla (norte), fue allanada en el marco de una investigación en su contra por tráfico de influencias.

Benedetti ha catalogado de «demente, loca y delincuente» a la magistrada Cristina Lombana, adscrita a la Sala de Instrucción del Tribunal Supremo de Justicia, y ha asegurado que presentará una denuncia en su contra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un presunto delito de abuso de poder.

«Increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos. He tenido bastante información sobre el tema. Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que le pongan atención a la persecución desatada y obsesionada que la ‘magistrada’ Lombana ha desatado en contra mía», ha indicado en la red social X.

Asimismo, ha afirmado que Lombana busca juzgarle «con conjeturas». «Está enferma y obsesionada conmigo. Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos», ha aseverado el ministro, insinuando además que suministra «información manipulada» al FBI para incriminarle por un presunto delito de lavado de activos.

El Tribunal Supremo de Colombia acusó formalmente en febrero de un delito de tráfico de influencias a Benedetti en relación al caso de una serie de contrataciones públicas a través del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

La Justicia busca determinar si el ministro –quien fue jefe de campaña del presidente, Gustavo Petro– formó parte de una trama corrupta que se remonta a 2017 y a través de la cual habría entregado, junto a los senadores del Partido de la U Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, contratos públicos del Fonade a cambio de sobornos.

El polémico ministro –incluido recientemente junto a Petro en la llamada lista Clinton de Estados Unidos sobre vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado– reconoció en abril de 2025 haber sido adicto al alcohol y las drogas durante tres décadas y haber recaído.

Benedetti, quien también fuera embajador colombiano en Venezuela, protagonizó una serie de encontronazos con la exministra de Exteriores de Colombia Laura Sarabia, que quedaron en evidencia durante un agitado consejo de ministros retransmitido en directo el pasado mes de febrero. AC

Europa Press