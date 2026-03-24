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Informe revela nexos de Maduro e Irán: recibió misiles y permitió uso de mina de uranio en Venezuela

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Informe revela nexos de Maduro e Irán: recibió misiles y permitió uso de mina de uranio en Venezuela
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Política
  • 24 de marzo de 2026
By Redacción - 32 segundos ago
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Un revelador informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló vínculos directos entre la dictadura de Nicolás Maduro y el régimen de Irán.

El documento, al que tuvo acceso el medio Infobae, sostiene que las relaciones entre Caracas y Teherán son una amenaza para el hemisferio occidental.

Entre los principales hallazgos del informe se encuentra que Maduro recibió misiles y drones de ataque de Irán y que permitió el uso de una mina de uranio en Venezuelaque sirvió para enriquecer el programa nuclear de Teherán.

“Irán transfiere tecnología de drones, misiles antibuque y capacidades industriales a Venezuela, mientras explota y contrabandea uranio de la cuenca de Toraima y adquiere tecnología relacionada con lo nuclear, apoyando directamente el programa nuclear sancionado de irán y alterando el equilibrio estratégico global”, precisa el documento.

El informe denuncia, además, la presencia de los grupos terroristas Hamás y Hezbolá en territorio venezolano.

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