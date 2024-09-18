Exclusivo: Reliance de la India gana la licencia estadounidense para el petróleo venezolano, dicen fuentes

NUEVA DELHI/WASHINGTON, 13 de febrero (Reuters) – Estados Unidos ha emitido una licencia general a la India Reliance Industries Ltd (RELI.NS)que permitirá a la refinería comprar petróleo venezolano directamente sin violar las sanciones, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Tras la captura estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes, funcionarios estadounidenses dijeron que Washington aliviaría las sanciones impuestas a la industria energética de Venezuela para facilitar un acuerdo de suministro de petróleo de 2 mil millones de dólares entre Caracas y Washington y un ambicioso plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares para la industria petrolera del país.

El boletín Reuters Power Up proporciona todo lo que necesita saber sobre la industria energética global. Regístrate aquí.

Una licencia general autoriza la compra, exportación y venta de petróleo de origen venezolano que ya ha sido extraído, incluida la refinación de dicho petróleo.

Entregar una licencia a Reliance podría acelerar las exportaciones de petróleo de Venezuela y reducir los costos del crudo para el operador del complejo de refinación más grande del mundo.

Reliance, que solicitó la licencia a principios de enero, no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico. Los EE. UU. La Oficina de Control de Activos Extranjeros no respondió de inmediato fuera del horario comercial habitual.

Anuncio · Desplácese para continuarIndia-petríceo/Venezuela

EL PETRÓLEO VENEZOLANO REEMPLAZARÁ EL SUMINISTRO RUSO

A principios de este mes, Reliance compró 2 millones de barriles de petróleo venezolano al comerciante Vitol, al que se le concedió, junto con Trafigura, licencias estadounidenses para comercializar y vender millones de barriles de petróleo venezolano después de la captura de Maduro.

La compra directa de petróleo venezolano ayudará a Reliance a reemplazar el petróleo ruso de manera rentable, ya que el crudo pesado de Caracas se vende con un descuento, dijo una de las fuentes.

El presidente Donald Trump a principios de este mes eliminó un arancel punitivo del 25% sobre la India y dijo que Nueva Delhi compraría más petróleo de los Estados Unidos y potencialmente de Venezuela.

Anuncio · Desplácese para continuar

Los refinadores indios, incluida Reliance, están evitando las compras de petróleo ruso para la entrega en abril y se espera que se mantengan alejados de tales operaciones por más tiempo, dijeron fuentes de refinación y comercio, un movimiento que podría ayudar a Nueva Delhi a sellar un pacto comercial con Washington.

El conglomerado solía ser un comprador habitual de petróleo venezolano para su complejo de refinación avanzada, pero tuvo que detener las compras a principios de 2025 debido a las sanciones de Estados Unidos. Reliance opera dos refinerías con una capacidad combinada de aproximadamente 1,4 millones de barriles por día.