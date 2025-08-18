?

?Seres impulsa la adopción estratégica de IA para transformar la gestión de compras y ventas

Una evolución tecnológica con impacto tangible, diseñada para liberar el potencial humano y acelerar la transformación digital de los procesos de compras y ventas



Madrid, 18 de agosto de 2025. – Seres, compañía líder en soluciones para la transformación digital de los procesos de compras y ventas, da un paso firme en su evolución tecnológica al integrar funcionalidades de Inteligencia Artificial Generativa en sus servicios en la nube. Este movimiento se enmarca en su estrategia de innovación aplicada, con el respaldo tecnológico y ético de Docaposte, grupo de referencia en soluciones digitales y empresa matriz de Seres.

IA al servicio del valor humano y del negocio

En Seres, la adopción de la IA no se plantea como una tendencia, sino como una herramienta estratégica que debe ofrecer resultados reales, medibles y beneficiosos para las personas y las organizaciones. Su integración se está realizando de forma nativa en el roadmap de producto, con foco en funcionalidades prácticas que generen impacto inmediato tanto para los usuarios como para el negocio.

Los avances en esta fase se están enfocando en optimizar funciones complejas en módulos como el de sourcing y homologación de proveedores, donde existe una necesidad de analizar y depurar mucha información en diversos formatos y extensión para el autoaprendizaje en la tramitación de facturas recibidas, etc., donde la IA puede ofrecer análisis avanzados, automatizar tareas y facilitar la toma de decisiones que todavía deben recaer en las personas.

Estos avances se suman a la utilización actual de la IA en su aplicación en herramientas internas de predicción, desarrollo, preventa, soporte y gestión de proyectos, que tienen como objetivo el de mejorar la eficiencia y permitir que los equipos se centren en tareas de mayor valor.

“Nuestro enfoque es claro: la inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas, no al revés. No buscamos sustituir, sino potenciar. En Seres, cada decisión relacionada con la IA parte de esta premisa: el ser humano está —y debe seguir estando— en el centro de todo el proceso tecnológico”, afirma el director de Innovación de Seres, Pedro Fernández Gascueña.

Con el objetivo de acelerar esta transformación, Seres y Docaposte han creado un grupo de trabajo conjunto que analiza la aplicación de la IA en procesos clave, definiendo prioridades, evaluando riesgos y garantizando que cada avance esté alineado con los principios éticos y de seguridad que comparten ambas compañías. Esta unidad mixta es el motor de las primeras implementaciones y una estructura clave para escalar el uso de la IA en el medio y largo plazo.

“Estamos ante una revolución tecnológica sin precedentes, pero también ante una gran responsabilidad. No se trata solo de lo que la IA puede hacer, sino de cómo lo hacemos. En Seres trabajamos para integrar esta tecnología de forma responsable, combinando innovación, criterio y visión a largo plazo”, añade el director de Innovación.

Docaposte: una IA ética, responsable y orientada al futuro

Como empresa matriz, Docaposte ofrece el soporte tecnológico y metodológico necesario para avanzar en esta transformación. La compañía cuenta con equipos in-house especializados en IA, además de colaborar activamente con un ecosistema de startups que lideran la innovación en este ámbito.

El objetivo es claro: desarrollar sistemas autónomos que asuman tareas repetitivas y de poco valor, permitiendo que las personas —siempre en el centro— se dediquen a funciones estratégicas y cualitativas, aquellas que realmente marcan la diferencia en las organizaciones.

La apuesta de Docaposte por una IA ética y soberana se refleja en los principios definidos por La Poste, su grupo matriz, que ha elaborado una declaración específica para guiar el uso responsable de la inteligencia artificial. Entre sus pilares destacan la transparencia, la información clara en las interacciones entre sistemas, la ciberseguridad, la integridad de los algoritmos y, sobre todo, la presencia constante del ser humano como garante final de las decisiones automatizadas.

Una hoja de ruta con propósito

Con esta iniciativa, Seres reafirma su compromiso de liderar una transformación digital centrada en las personas, donde la tecnología se pone al servicio del talento humano, de la eficiencia operativa y de la sostenibilidad de los negocios. La IA generativa representa una nueva etapa en su propuesta de valor: más inteligente, más ágil y humana.

Este enfoque no es una iniciativa aislada. Se enmarca dentro del marco ético global del grupo La Poste, que en 2024 presentó su Charte Data & IA para promover un desarrollo responsable y sostenible de la inteligencia artificial. Esta carta recoge principios fundamentales como el respeto de los derechos humanos, la transparencia en los usos de los datos, la supervisión humana permanente y el diseño ético de cada aplicación.

Para su aplicación efectiva, el grupo ha constituido un Comité para una IA de confianza, encargado de evaluar los proyectos desde el punto de vista legal, técnico y ético. Este modelo de gobernanza, que da soporte a más de 100 iniciativas de IA en curso, permite a Seres avanzar dentro de un ecosistema consolidado, con expertos, metodologías y valores que refuerzan su apuesta por una innovación tecnológica comprometida, útil y con visión de futuro.

Acerca de Seres?

Seres,?con más de 30 años de experiencia en el intercambio seguro de documentos, es líder en la?automatización y digitalización de procesos empresariales?de compras (S2P) y ventas (O2C) donde la factura electrónica juega un papel dinamizador. Como parte de Docaposte, expertos en el manejo de datos sensibles, Seres apuesta por una transformación digital ética, sencilla y segura. Su solución integral optimiza la gestión de compras y proveedores, mejorando la eficiencia y reduciendo costos, gracias a una herramienta escalable que se adapta a las necesidades de cada cliente y mercado.??

Además de ser pioneros en facturación electrónica, Seres combina tecnología avanzada con el respaldo de un equipo humano experimentado de más de 400 profesionales. Su enfoque personalizado permite ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente, con una sólida trayectoria en proyectos internacionales y una red de partners cualificados. Seres sigue liderando la transformación digital empresarial, brindando trazabilidad y transparencia a lo largo de todo el proceso de compras, desde la emisión de facturas hasta la gestión completa de proveedores.?

