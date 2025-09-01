Más información sobre Hyundai Motor y sus productos en:
- Hyundai Motor ha sido nombrada la mejor marca de mercado masivo en innovación tecnológica en el Estudio J.D. Power 2025 U.S. Tech Experience Index (TXI) StudySM por sexto año consecutivo.
- El Hyundai SANTA FE 2025 ganó los premios Driver Assist y Connected Vehicle, en reconocimiento a sus avanzadas características de seguridad y conectividad.
- Tecnologías como Digital Key 2 Premium y Monitor de Punto Ciego subrayan el compromiso de Hyundai Motor con innovaciones intuitivas, impactantes y accesibles
Quito, septiembre de 2025 – Hyundai Motor Company ha sido nombrada la mejor marca de mercado masivo en innovación tecnológica en el Estudio J.D. Power 2025 U.S. Tech Experience Index (TXI) StudySM por sexto año consecutivo, reforzando su liderazgo en innovación automotriz.
Ahora en su décimo año, el Estudio TXI evalúa cuán efectivamente los fabricantes de automóviles introducen nuevas tecnologías mediante la evaluación de innovación, ejecución y el valor de las características avanzadas, basado en la retroalimentación de los clientes. El desempeño de Hyundai Motor en el Estudio 2025 U.S. TXI resalta su fortaleza en entregar tecnología intuitiva, confiable e impactante diseñada para la conducción diaria.
El Hyundai SANTA FE 2025 reforzó aún más este logro, obteniendo los premios Mass-Market Driver Assist y Connected Vehicle. Por segundo año consecutivo, su llave digital basada en teléfono fue reconocida por proporcionar acceso fluido al vehículo y la compartición de funciones del vehículo. El Monitor de Punto Ciego del modelo también fue honrado por mejorar la visibilidad y la confianza del conductor durante los cambios de carril.
Disponible en casi todas las versiones del SANTA FE 2025, Hyundai Digital Key 2 Premium permite a los conductores desbloquear y encender su vehículo mediante una aplicación de smartphone usando tecnologías avanzadas como Near-Field Communication (NFC), Ultra-Wideband (UWB) y Bluetooth Low Energy (BLE). Este sistema innovador elimina la necesidad de un llavero tradicional, ofreciendo acceso y control sin esfuerzo directamente desde el smartphone del conductor.
El Blind-Spot View Monitor (BVM) del SANTA FE mejora la seguridad al proporcionar imágenes en tiempo real de los puntos ciegos del vehículo. Cuando se activa la luz direccional, las cámaras montadas en los lados muestran un video en vivo del punto ciego correspondiente en el cuadro de instrumentos. Esta característica permite a los conductores detectar vehículos, ciclistas u otros obstáculos que pueden no ser visibles en los espejos convencionales, reduciendo riesgos de colisión y aumentando la confianza general al cambiar de carril.
Acerca del Estudio J.D. Power U.S. Tech Experience Index (TXI) StudySM
El Estudio U.S. TXI 2025 se basa en respuestas de 76.230 propietarios de vehículos nuevos del año modelo 2025 que fueron encuestados después de 90 días de propiedad. El estudio se realizó desde marzo de 2024 hasta febrero de 2025. El Estudio U.S. TXI complementa el Estudio anual J.D. Power U.S. Initial Quality Study (IQS)SM y el Estudio J.D. Power U.S. Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) StudySM al medir cuán efectivamente cada marca automotriz lleva nuevas tecnologías al mercado. El Estudio U.S. TXI combina el nivel de adopción de nuevas tecnologías para cada marca con la excelencia en la ejecución. La medición de ejecución examina cuánto les gustan a los propietarios las tecnologías y cuántos problemas experimentan al usarlas.
Para aprender más sobre el Estudio U.S. TXI, visite https://www.jdpower.com/business/automotive/us-tech-experience-index-txi-study.
Sobre Hyundai Motor Company:
Fundada en 1967, Hyundai Motor Company está presente en más de 200 países con más de 120.000 empleados dedicados a afrontar los retos de movilidad del mundo real en todo el planeta. Basándose en la visión de marca "Progreso para la Humanidad", Hyundai Motor está acelerando su transformación en un proveedor de soluciones de movilidad inteligente. La empresa invierte en tecnologías avanzadas como la robótica y la Movilidad Aérea Avanzada (AAM) para aportar soluciones de movilidad revolucionarias, al tiempo que persigue la innovación abierta para introducir futuros servicios de movilidad. En la búsqueda de un futuro sostenible para el mundo, Hyundai seguirá esforzándose por introducir vehículos de emisiones cero con tecnologías de pila de combustible de hidrógeno y VE líderes en el sector.
Más información sobre Hyundai Ecuador y sus productos está disponible en: www.hyundai.com.ec.
