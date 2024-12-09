Sobre HubSpot

La era de la IA redefine el marketing: HubSpot lanza Loop en España y consolida su liderazgo global en Marketing según Gartner

HubSpot ha sido reconocida por quinto año consecutivo como líder en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2025 para plataformas de automatización del marketing B2B<br />

Además, la compañía presenta en España Loop Marketing, un nuevo método para crecer en la era de la inteligencia artificial

El 36% de los profesionales de marketing en España ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en sus campañas



Madrid, 8 de octubre de 2025 — El marketing está viviendo una de las mayores transformaciones en décadas. La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en el sector, reconfigurando procesos, redefiniendo mensajes y obligando a las marcas a replantear cómo se relacionan con los consumidores. En este contexto, HubSpot, ha sido reconocido por quinto año consecutivo como líder en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2025 para plataformas de automatización del marketing B2B. Además, la compañía refuerza su apuesta por España con el lanzamiento de Loop Marketing, un nuevo modelo de crecimiento diseñado para la era de la IA.

El reconocimiento de Gartner llega en un momento clave para el mercado español. Según el Informe Estado del Marketing 2025 de HubSpot, el 52% de los equipos de marketing en España ha incrementado su presupuesto en el último año, reflejando la importancia creciente de esta área en las compañías del país. A su vez, el 36% de los profesionales ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en sus campañas, situando a España por encima de la media europea en adopción tecnológica. Estos cambios se producen en un entorno de presión constante, en el que los equipos de marketing señalan la necesidad de “hacer más con menos” como uno de sus principales desafíos.

Innovación tecnológica al servicio de los marketers

Para responder a estas necesidades, HubSpot ha presentado Loop Marketing, su nueva estrategia de crecimiento para profesionales del marketing que reemplaza el tradicional embudo por un ciclo continuo en cuatro fases: definir la marca, adaptar mensajes a escala, amplificar en todos los canales y optimizar en tiempo real. Las nuevas funciones de Marketing Hub dan soporte a este modelo con innovaciones como listas de contactos similares que permiten identificar más clientes ideales a partir de los existentes, la automatización del recorrido del cliente en varias fases que se adapta en

tiempo real y la gestión de múltiples cuentas desde una sola organización. Además, destacan herramientas de segmentación y personalización con IA que utilizan Breeze para identificar audiencias con alta intención de compra, nuevas capacidades de optimización para motores de IA (AEO) y predicción de interacción en correos electrónicos antes del envío. Todo ello se complementa con Marketing Studio, que permite crear campañas completas con un solo prompt en un espacio colaborativo, y con capacidades de personalización avanzada que integran creatividad humana con inteligencia artificial.

Como indica Angela DeFranco, directora general de Marketing Hub en HubSpot: "los marketers no necesitan otra solución puntual o temporal, necesitan una estrategia y una plataforma diseñados para la realidad actual. Loop Marketing es la estrategia y Marketing Hub les ayuda a llevarla a cabo. Creemos que este nuevo reconocimiento de Gartner prueba que HubSpot no sólo se anticipa a los cambios en el campo del marketing, sino que ayuda a quienes se dedican a esta profesión a prosperar combinando la creatividad humana con la expansión impulsada por la IA."

Con este reconocimiento internacional y una estrategia cada vez más adaptada a las necesidades locales, HubSpot consolida su papel como socio estratégico de referencia para los profesionales del marketing en España.

Sobre Magic Quadrant™ de Gartner®

Los informes de Magic Quadrant son el resultado de investigaciones rigurosas, basadas en métodos científicos y realizadas en mercados concretos, y ofrecen una perspectiva global de la posición de cada empresa en mercados donde el crecimiento es acelerado y la diferenciación es clara. Las empresas se clasifican en cuatro categorías: líderes, retadoras, visionarias y jugadoras de nicho. Estas investigaciones brindan información importante para analizar los mercados con respecto a las necesidades comerciales y tecnológicas de cada empresa.

Puedes encontrar una lista completa de estas nuevas funciones y el plan de desarrollo de Marketing Hub aquí.

