Este lunes 2 de febrero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Daniella Cabello como la nueva ministra de Turismo.

“He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, comunicó la presidenta encargada mediante su canal de Telegram.

Asimismo, Rodríguez agradeció a la ministra saliente, Leticia Gómez, por su labor al frente de este despacho. “Venezuela, abierta al mundo”, concluyó Rodríguez.

Daniella Cabello, hija del secretario General del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ha ocupado cargos en el área de turismo, como presidenta de la Fundación Marca País Venezuela y de la Agencia de Promoción de Exportaciones.

Foto: captura de pantalla en IG de @danicabello11

