Henrique Capriles instó al Gobierno venezolano a convocar a los distintos sectores para buscar un acuerdo salarial

El diputado y ex candidato presidencial pidió a las autoridades una mejora inmediata de los ingresos para la población

Henrique Capriles (REUTERS/Marco Bello)

El diputado opositor venezolano Henrique Capriles solicitó este miércoles al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguezconvocar a diferentes sectores para alcanzar un acuerdo en materia salarial. Su llamado surge ante las recientes manifestaciones de trabajadores, sindicatos, pensionistas y estudiantes, después de cuatro años sin ajustes en el salario mínimo.

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“¡El Gobierno debe convocar YA a los sectores económicos y sociales del país y buscar un gran ACUERDO sobre el ingreso de la gente!”, señaló en la red social X quien fuera también dos veces candidato presidencial.

Capriles pidió a las autoridades una mejora inmediata de los ingresos para la población y calificó las protestas sociales como “la expresión de lo que está pasando”. Y añadió: “Ignorarlas o descalificarlas es seguir en lo mismo que nos trajo a toda esta situación”.

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Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal casa de estudios del país, salieron nuevamente a las calles este miércoles, en la cuarta protesta del año, para exigir mejoras salariales. También convocaron a una nueva movilización el 9 de abril hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

La jornada comenzó con una concentración en la sede de la UCV, seguida de una asamblea y una marcha en los alrededores de la universidad. Los manifestantes reclamaron el incremento del salario mínimo, que permanece en 130 bolívares desde hace cuatro años, el equivalente a unos 0,28 dólares mensuales según la tasa oficial.

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En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonificaciones a los trabajadores públicos, que no inciden en otros beneficios laborales y suman 160 dólares, depositados en bolívares a la tasa oficial del día.

Trabajadores venezolanos volvieron a protestar por mejores salarios

CopiadoTrabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) volvieron este miércoles a las calles por cuarta vez en lo que va de año para exigir mejoras salariales y convocaron a una próxima marcha, el 9 de abril, hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

En febrero, una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros(Cendas-FVM), que publicó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

El 14 de marzo, Delcy Rodríguez informó sobre el ingreso de 300 millones de dólaresa un fondo destinado a la “protección social” de los trabajadores. Aclaró que estos recursos provienen de una “venta extraordinaria” de fueloil, combustible derivado del petróleo, en el contexto de la apertura del sector petrolero venezolano a la inversión privada y extranjera y de un mayor acercamiento con Estados Unidos.