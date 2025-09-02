Con esta nueva tienda en Real Plaza Primavera, Freddo suma su quinto local en Lima, junto a sus ya

Freddo, la cadena internacional de gelato artesanal argentino, inauguró su nuevo local en el centro

comercial Real Plaza Primavera, ubicado en el segundo piso, dentro de la renovada zona de restaurantes.

Para celebrar su llegada, este sábado 6 de septiembre desde las 4:00 p.m., regalarán 400 vasitos de gelato

GRATIS a las personas que asistan a su local, hasta agotar stock.

La marca ofrece una amplia carta de más de 24 sabores de gelato artesanal, elaborados con ingredientes de

alta calidad y siguiendo recetas italianas originales. Entre las opciones encontrarás sabores frutales como

maracuyá con naranja, frambuesa, entre otras; cremas clásicas como frutilla a la crema, chocolate intenso

de 90% cacao, pistacho o el inconfundible dulce de leche argentino, entre otros sabores que son preferidos

por muchos. Además, se han sumado nuevas creaciones como: caffe al ciocolatto, amarena, Patagonia<br />

cítrica y coco con dulce de leche.

Un punto a resaltar es que en la experiencia de sabor Freddo, los conos son elaborados en cada una de sus

tiendas de manera artesanal.

Además del gelato, Freddo destaca por su propuesta integral de cafetería, que incluye medialunas, facturas,

sándwiches artesanales de pollo, pavo, asado y mixto, crepes, waffles, muffins, bebidas calientes y batidos

hechos a base de gelato. También ofrece helado para llevar en presentaciones de ¼, ½ y 1 litro, ideal para

disfrutar en casa o compartir.

Con esta nueva tienda en Real Plaza Primavera, Freddo suma su quinto local en Lima, junto a sus ya

reconocidos puntos en Larcomar, Jockey Plaza, Parque La Molina y KM40. La marca se consolida como una

de las principales opciones para quienes buscan dónde comer helado artesanal en Lima.

Desde hace más de 50 años, Freddo es reconocida como la gelatería favorita en Argentina, y ha logrado

posicionarse como un referente global gracias a su calidad, innovación y respeto por la tradición. Hoy,

cuenta con más de 200 sucursales en el mundo, manteniéndose fiel a su propuesta de gelato premium

elaborado con la tradición artesanal..

Horario de atención: de lunes a domingo, de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. Real Plaza Primavera – 2do piso. Av.

Angamos Este 2681- San Borja.

