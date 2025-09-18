Según VG / The Guardian, Liverpool ganó 3-2 al Atlético de Madrid en Anfield en los minutos finales gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk, en un partido que estuvo marcado por la remontada del Atlético y la tensión en la recta final. Este resultado fue especialmente significativo porque rompe una racha histórica del Atlético ante situaciones similares. ([VG][3])

Entre el 16 y 18 de septiembre de 2025 se disputó la primera jornada de la nueva edición de la Champions League, marcada por partidos vibrantes, sorpresas moderadas y actuaciones individuales destacadas. Equipos grandes cumplieron con las expectativas, mientras otros aprovecharon para mandar señales tempranas y demostrar ambición.

Según Reuters, Bayern Munich goleó 3-1 a Chelsea con dos goles de Harry Kane, incluyendo un penal, para continuar su racha invicta al inicio de Champions. Kane además alcanzó el umbral de 20 goles en Champions jugando para dos clubes distintos, emulando registros de jugadores históricos. Manuel Neuer, con 39 años, se convirtió en uno de los jugadores más veteranos en alcanzar 100 victorias en el torneo. ([Reuters][1])

De acuerdo con AS / UEFA.com, la primera jornada dejó partidos cerrados, empates inesperados y cierto grado de equilibrio: el Athletic cayó 0-2 ante Arsenal, el Real Madrid venció por la mínima al Marsella, y Juventus y Borussia Dortmund empataron 4-4 en un duelo de ida y vuelta. También hubo goles abundantes en algunos encuentros menos previsibles, lo que subraya la profundidad de la fase de grupos. ([Diario AS][2])

Las estadísticas extraídas por UEFA.com muestran que esta jornada fue también un reflejo del nuevo formato de competición (fase de liga en lugar de grupos tradicionales): los viajes largos, la exigencia de mantener regularidad y la necesidad de sumar desde el principio se hacen sentir entre clubes que deben competir diez partidos de fase de liga. Equipos como Kairat Almaty participan con desplazamientos que figuran entre los más largos en la historia de la competición. ([Diario AS][4])

Síntesis del análisis

* Los favoritos tradicionales cumplieron con actuaciones importantes: Bayern demuestra que apunta alto, Real Madrid ganó ajustadamente, y Liverpool logró una remontada que refuerza su carácter competitivo.

* También hubo sorpresas y empates que muestran que la competición será dura: Juventus-Dortmund 4-4, resultados ajustados y equipos que obligan a los grandes a salir con concentración desde el pitazo inicial.

* El nuevo formato exige regularidad y minimiza los errores: cada jornada pesa mucho más, los errores defensivos se pagan caro, los viajes y el desgaste serán factores decisivos para clubes con plantillas más cortas o viajes largos.

* Individualidades sobresalen: Kane, Neuer, Van Dijk entre ellos; jugadores veteranos que siguen sumando récords y jóvenes que se están destacando tempranamente.

Posibles escenarios futuros

| Escenario | Detalles |

| —————————————————- | ————————————————————————————————————————– |

| Intensa lucha por el liderato de cada grupo | Equipos punteros aprovecharán momentos clave, los segundos puestos estarán muy disputados. |

| Importancia de rotaciones y profundidad de plantilla | Equipos con plantillas profundas se verán favorecidos ante el desgaste físico y desplazamientos. |

| Partidos más defensivos fuera de casa | Muchos equipos adoptarán estrategias cautas en visitas difíciles para proteger puntos. |

| Impacto psicológico de las remontadas | Resultados como el de Liverpool pueden motivar a otros clubes a creer en posibilidades, incluso tras empezar perdiendo. |

| Posible caos en clasificación por pequeños errores | Debido a lo parejo que se ve, detalles como goles en minutos finales, expulsiones, fallos arbitrales se vuelven decisivos. |

