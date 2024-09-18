El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) destacó este lunes 10 de noviembre, su compromiso con el acuerdo auspiciado por Estados Unidos y denunció las constantes violaciones del mismo por parte de Israel, por lo que nuevamente instó a los mediadores a actuar para frenarlas, cuando se cumple un mes de su firma.

Hamás señaló que esas violaciones vienen cometiéndose casi desde la firma del acuerdo, como reflejan los 271 muertos y 622 heridos palestinos de los ataques del Ejército israelí, así como las decenas de detenidos, las demoliciones de viviendas, el cierre del paso de Rafá, el veto a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), o la restricción de la ayuda humanitaria.

«La ayuda humanitaria real no superó el 40 por ciento del total de camiones que ingresaron durante el primer mes, lo que representa menos de 200 camiones por día», de los 600 que se acordaron, denunció Hamás, al tiempo que explicó que se produce la misma situación con respecto a la entrega de combustible.

«El combustible es esencial para la recuperación de la vida, permitiendo el funcionamiento de los generadores de los hospitales, la apertura de carreteras, la operación de los medios de transporte y la rehabilitación de la infraestructura», señaló el grupo palestino en un comunicado, publicado en su web.

Hamás también denunció que Israel se niega a permitir la entrada de maquinaria pesada fundamental para la tareas de descombro y recuperación de los cadáveres. A pesar de ello, destacó, han cumplido con la entrega de los restos mortales de los rehenes que permanecían todavía en Gaza, como parte del acuerdo.

Hamás finaliza instando a la comunidad internacional a actuar contra el interés de Israel por no respetar el plan y con un pliego de ruegos, entre los que destaca el estricto cumplimiento del acuerdo, la entrega de ayuda humanitaria y combustible sin restricciones, la apertura de varios pasos fronterizos y la entrada del material necesario para poner a funcionar la central eléctrica de Gaza.

Europa Press