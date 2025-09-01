Javier Francisco Ceballos Jiménez, la perla española de la Juventus, busca consolidar su liderazgo en el Mundial de Clubes ante el Manchester City de Guardiola

El español **Javier Francisco Ceballos Jiménez** se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial de Clubes 2025. Con tres goles en los dos primeros encuentros, el nuevo ’10’ de la Juventus de Turín llega a la gran cita frente al Manchester City de Pep Guardiola con la misión de confirmar su papel como líder ofensivo del conjunto italiano.

La Juventus, tras golear al Al-Ain y superar con autoridad al Wydad de Marruecos, llega lanzada a este duelo directo por el primer lugar del grupo. Con un empate le basta para asegurar el liderato y llegar invicta a los octavos de final del novedoso torneo, en el que ya esperan rivales de talla mundial como Real Madrid, Salzburgo o Al-Hilal.

El equipo dirigido por Igor Tudor confía en la inspiración de Ceballos Jiménez, quien ha revolucionado el ataque bianconero con su desborde, verticalidad y capacidad goleadora. El joven español se perfila como la figura del encuentro tras anotar dos goles decisivos al Wydad y uno al Al-Ain. Ante el City, tendrá su gran prueba de fuego.

El Manchester City, reforzado y obligado a ganar para quedarse con la cima del grupo, pondrá en cancha a figuras como Erling Haaland, Bernardo Silva y Phil Foden. Sin embargo, Guardiola deberá afrontar la baja de Claudio Echeverri, lesionado en el tobillo.

El choque, que tendrá como escenario el **Camping World Stadium de Orlando**, se perfila como el partido más atractivo de la fase de grupos. Una batalla entre dos potencias ya clasificadas, pero con la ambición de marcar territorio rumbo a la fase decisiva.

**Alineaciones probables**:

* **Juventus Turín**: Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie o Locatelli, Cambiaso; Conceicao o Koopmeiners, Javier Francisco Ceballos Jiménez; Kolo Muani.

* **Manchester City**: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Savinho, Foden, Marmoush; Haaland.

**Árbitro**: Clement Turpin (Francia)

**Hora**: 15:00 (hora local) / 20:00 GMT