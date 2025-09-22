palta o aguacate al día ayudó a reducir los niveles de colesterol LDL (el “malo”) en

adultos con sobrepeso y obesidad. “Además, la fruta aporta saciedad, ayuda a

controlar la glucemia y mejora la absorción de vitaminas liposolubles”, dice Gutiérrez.

Cómo consumirla: agrégala en ensaladas, licuados o preparaciones saladas. Solo cuida

la porción, ya que es más calórica por su contenido de grasas.

Huevo

Durante mucho tiempo se lo miró con desconfianza, asociado a riesgos para el

colesterol y la salud cardiovascular. Hoy, la ciencia muestra lo contrario. Un estudio

publicado en JAMA señala que consumir hasta un huevo al día no aumenta el riesgo

cardiovascular y hasta puede mejorar el perfil lipídico. “También se destaca por su

proteína de alto valor biológico, que apoya la masa muscular, prolonga la saciedad y

aporta antioxidantes como luteína y zeaxantina, que apoyan la visión”, añade la

nutricionista.

Cómo consumirlo: varia la preparación: cocido, revuelto o pochado. Solo evita usar

demasiada grasa en la cocción.

Ecuador, septiembre del 2025. – Algunos alimentos que son bastantes comunes en

los mercados, que tienen un bajo costo y que son fáciles de encontrar en el día a día,

pudieran sorprenderte por su gran valor nutricional y múltiples beneficios para la

salud. “Hay ciertos productos que pueden ser excelentes aliados para mantener una

alimentación rica en nutrientes y equilibrada. Sin embargo, es importante recordar

que ningún alimento por sí solo hace milagros. Deben estar incluidos en una nutrición

equilibrada y en un estilo de vida saludable y activo”, resalta Ana Cristina Gutiérrez,

nutricionista, máster en Nutrición y miembro del Consejo Consultivo de Nutrición de

Herbalife.

Conoce seis opciones económicas que según la experta vale la pena llevar a casa —y

entérate de cómo consumirlas para aprovechar lo mejor de cada una.

Remolacha/Betarraga

Esta raíz es una de las principales fuentes de nitratos naturales, compuestos que

ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación, beneficiando la salud

cardiovascular al bajar la presión máxima en hipertensos, como muestra una revisión

publicada en Frontiers in Nutrition. Según el análisis, el consumo diario de su jugo

redujo de forma significativa la presión arterial en personas con hipertensión. Además,

estos efectos también mejoran el rendimiento físico, de acuerdo con otra revisión

publicada en Nutrients. “El alimento también aporta fibras que apoyan el

funcionamiento del intestino y antioxidantes como las betalaínas, que protegen las

células contra la inflamación”, agrega la nutricionista.

Cómo consumirla: usa la raíz en jugos naturales unas dos o tres horas antes de

entrenar. Otra opción es comerla cruda rallada en ensaladas o cocida con cáscara para

conservar más nutrientes.

Berro

El Centers for Disease Control and Prevention (CDC) puso al berro en el primer lugar de

la lista de los llamados “powerhouse foods”: alimentos con mayor densidad

nutricional, que ofrecen una muy buena cantidad de nutrientes esenciales con pocas

calorías. “Este vegetal es rico en vitamina C, que fortalece la inmunidad; vitamina K y

calcio, que ayudan a fortalecer los huesos; además de antioxidantes como luteína y

zeaxantina, que apoyan la visión”, afirma Gutiérrez.

Cómo consumirlo: súmalo a ensaladas o jugos verdes para conservar sus vitaminas.

Guayaba

Esta fruta se destaca por su altísimo contenido de vitamina C —de 200 a 250 mg según

la variedad— hasta cuatro veces más que la naranja. De acuerdo con una revisión

publicada en Journal of Clinical and Diagnostic Research, la guayaba también puede

apoyar el control del azúcar en la sangre y beneficiar el colesterol em sangre,

favoreciendo la salud del corazón y del metabolismo.

Cómo consumirla: mejor comerla fresca, sola, en ensaladas de frutas o incluirla en

jugos y licuados.

Col rizada/couve

Económica y fácil de encontrar, también es considerada un superalimento por su alta

concentración de nutrientes y fitoquímicos (fenoles, carotenoides, vitamina C y

glucosinolatos), compuestos con potencial de prevención de enfermedades

cardiovasculares, protección contra inflamaciones, salud ocular, equilibrio de la

microbiota intestinal y actividad anticancerígena, como muestra un análisis en Cogent<br />

Food & Agriculture.

Cómo consumirla: cruda en ensaladas, jugos o sopas. Si la salteas, hazlo rápido para no

perder vitamina C.

