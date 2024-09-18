Lyne, de Grupo Nutresa, lanza “Elige Tú”: una celebración a la libertad de elegir bienestar, indulgencia y disfrute sin culpas Con una expectativa de ventas proyectadas por 70,000 millones, Grupo Nutresa, a través de la Compañía Nacional de Chocolates, refuerza su liderazgo en la categoría y evoluciona con la marca Lyne hacia un portafolio multicategoría en el segmento dietético y de bienestar, transformando la marca en un universo completo de indulgencia sin azúcar.

Con una expectativa de ventas proyectadas por 70,000 millones, Grupo Nutresa, a través de la Compañía Nacional de Chocolates, refuerza su liderazgo en la categoría y evoluciona con la marca Lyne hacia un portafolio multicategoría en el segmento dietético y de bienestar, transformando la marca en un universo completo de indulgencia sin azúcar.

Bogotá, octubre de 2025. Lyne nace para la gente que se elige todos los días. Para quienes deciden consentirse y mimarse, para quienes buscan premiarse y cuidarse, para quienes eligen no castigarse. Con un portafolio delicioso y sin azúcar compuesto por bebidas de chocolate y chocolatinas, la marca líder en el segmento dietético de bebidas en Colombia lanza “Elige Tú”, una campaña que celebra la libertad de tomar decisiones sin renunciar al placer ni al bienestar.

Para Isabel Rincón, Jefe de Mercadeo Global Categoría Bebidas, “Elige Tú" es un manifiesto de lo que somos como marca: un recordatorio de que el bienestar empieza en la decisión personal de priorizarse. Nuestra propuesta es acompañar esas elecciones cotidianas con productos que no solo cuidan, sino que también entregan placer. Es demostrar que la indulgencia no está reñida con la salud, sino que puede ser parte de un estilo de vida real, diverso y auténtico.”

La propuesta de Lyne se conecta con distintos perfiles de consumidores. Están quienes disfrutan cuidarse y mantener una alimentación saludable, personas fit; quienes buscan un balance entre el disfrute máximo y el cuidado consciente, que hemos denominado flexifit; y los dulcelovers, amantes del dulce y de los antojitos cotidianos que necesitan opciones sin azúcar para seguir disfrutando sin culpa.

“Lyne acompaña todos esos momentos en los que nos elegimos primero. Queremos que las personas descubran que el bienestar también se construye con esos pequeños premios diarios, sin culpas y con la tranquilidad de saber que son opciones deliciosas y sin azúcar”, explicó Yuliana Cuartas Pulgarín, líder de marca Lyne.

El mensaje ha encontrado eco en voces aspiracionales y cercanas. “Siento que Lyne llegó a la historia de mi vida para darme ese balance que necesitaba. Me elijo a mí misma para cumplir mis sueños. Me elijo a mí misma para poder ser mi mejor versión. Y si yo soy mi mejor versión, puedo ser la mejor versión para mi familia, para mi futuro, para mi trabajo Por eso, cuando llegó esta propuesta a mis manos, dije la vida es demasiado increíble. Yo soy Flexilyne, soy un balance, soy felicidad, soy energía.”, dijo Laura Tobón, creadora de contenido, modelo y empresarial. A su manera, la presentadora Yaneth Waldman, confesa amante del dulce, lo resumió con humor: “Lyne no es una marca solo para gente fit, es para todo tipo de personas: para quienes disfrutan hacer ejercicio y también para quienes no lo hacen ni les interesa cuidarse. Es para quienes quieren comer sin sentir que están pecando. Lyne es una marca que abarca, mejor dicho, cualquier categoría..”

Lyne es hoy la marca número uno en el segmento dietético de bebidas en Colombia, y evoluciona para responder a nuevos consumidores y a una tendencia creciente hacia el consumo saludable. La marca ha ampliado su propuesta hasta convertirse en un portafolio multicategoría que combina indulgencia y bienestar: con su referencia de Bebida en polvo clásica endulzada con Splenda como insignia, y un portafolio que incluye chocolatinas clásicas y premium, como chocolate blanco con avellanas y chocolate con leche con almendras (primera chocolatina blanca sin azúcar añadido) , además de líneas de cacao en polvo que llegan a presentaciones hasta de 600 gramos. Con precios que van desde $7.990 hasta $45.000, además puedes encontrar la bebida caliente de Lyne en más de 700 máquinas vending de Novaventa en la vía, la marca combina accesibilidad e innovación para todos los bolsillos y hábitos de consumo, diseñada para acompañar todos los momentos del día.

“Hemos pasado de ser una marca de bebidas a una propuesta multicategoría que responde a hábitos muy diversos. Hoy proyectamos un crecimiento superior al 10%, con ventas de 70.000 Millones y un market share de 64% en el segmento de bebidas dietéticas en el último año móvil. Nuestro objetivo es consolidar a Lyne como el referente de indulgencia sin culpa en la región”, señaló Mauricio Madrid, jefe de Mercadeo Bebidas Colombia.

El contexto hace más urgente el mensaje. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2030 la inactividad física podría aumentar un 35 %, lo que incrementa los riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer. En este escenario, campañas como “Elige Tú” buscan recordarle a las personas que priorizarse es una elección posible todos los días.

Ese mismo espíritu inspira las alianzas estratégicas de la marca. Una de ellas es con Powerclub, fundado por la doble campeona olímpica Mariana Pajón y Vincent Pelluard, dónde bienestar y comunidad se unen en torno a un estilo de vida activo y auténtico. “Elegir cómo cuidarse es una oportunidad para que las personas apuesten por su salud y bienestar. Con esta alianza unimos el ADN de dos marcas que celebramos el poder de elegir un estilo de vida de bienestar y sin culpas” concluyó Mariana Pajón.

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez