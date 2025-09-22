Fundada en 1942 como Graco Metal Products, la historia de Graco realmente comienza en 1955, cuando el ingeniero Rex Thomas ideó el primer producto para bebés de la empresa y el primer columpio automático para bebés del mundo: el Swyngomatic. En ese momento, la empresa estimó que venderían 10.000 ejemplares, pero vendieron millones, transformándose rápidamente en uno de los líderes del mundo fabricantes de artículos para bebés. Cada producto Graco cumple con las normas de seguridad más exigentes a nivel internacional y pasa por rigurosas pruebas para garantizar la protección de los más pequeños. Gracias a sus innovaciones en seguridad, como los sistemas de protección contra impactos laterales y los materiales de alta calidad, Graco ha sido galardonada con numerosos premios por parte de organizaciones de prestigio como Mother & Baby y Made for Mums. Más información en https://gracoargentina.com.ar/

NUK y GRACO acompañaron el workshop "Educar con respeto y conexión" de la psicóloga colombiana Manuela Molina en Buenos Aires

El sábado 13 de septiembre, NUK, marca líder en productos de puericultura para bebés como mamaderas, tetinas y chupetes, inspirados en la lactancia materna, y GRACO, líder mundial en productos para bebés, con más de 65 años de trayectoria en el mercado internacional, estuvieron presentes como sponsor en el workshop "Educar con respeto y conexión", dictado por Manuela Molina Cruz (@mindheart.kids) en el Hotel NH Buenos Aires City. El encuentro reunió a más de 110 profesionales, educadores y cuidadores de todo el país, quienes vivieron una jornada de formación en torno a la crianza positiva y la educación respetuosa.

Como parte de su compromiso con las familias y la primera infancia, NUK entregó regalos a los asistentes y participó con premios en los sorteos realizados durante la jornada, como así también lo hizo Graco, reforzando así ambas marcas su apoyo a iniciativas que promueven entornos empáticos y saludables para la infancia.

"En NUK creemos que acompañar a las familias en la crianza es mucho más que ofrecer productos: es estar presentes en los espacios donde se generan aprendizajes y vínculos. Por eso apoyamos este tipo de iniciativas que inspiran a profesionales y cuidadores en el camino de la primera infancia", destacaron desde NUK. Por su parte, desde GRACO mencionaron: "Acompañar a las familias, significa para nosotros brindar soluciones que hacen más fácil cada momento, dentro y fuera de casa. Por eso nos sumamos al workshop de Manuela Molina, porque creemos que este tipo de encuentros inspiran y enseñan a quienes cuidan y acompañan en el desarrollo infantil".

La actividad fue organizada por Samantha Gnazzo, de @desaprender.uy, y Elianne Silberman, de @s.o.s.zzz; y contó con la conducción de Julieta Puleo, de @aymamucha, quienes sumaron valor con su mirada y experiencia.

Durante las cuatro horas del workshop, Manuela Molina compartió herramientas prácticas y reflexiones para acompañar a los más pequeños desde el respeto y la conexión emocional, generando gran entusiasmo y compromiso en los presentes.

Con acciones como esta, NUK y GRACO fortalecen sus vínculos con la comunidad y se consolidan como un aliado de referencia para las familias en las distintas etapas de la crianza.

Acerca de NUK en Argentina

Los primeros productos NUK se lanzaron al mercado en Alemania hace más de 60 años. La historia de NUK es larga y emocionante: desde la idea de inventar una tetina natural adaptada a la mandíbula del bebé, hasta especializarse en todos los diferentes aspectos de su vida y de los niños. Hace 60 años como en la actualidad lo que permanece es la necesidad de amor y sensación de seguridad del bebé; también, el deseo de los padres de brindarles el mejor comienzo posible en la vida. NUK trabaja por ese objetivo y lo sigue haciendo, junto con la medicina, la ciencia y la sociedad. Actualmente tiene una sólida presencia en tiendas online de Argentina ofreciendo productos como mamaderas, chupetes, vasos, sets de higiene, entre otras líneas.

Más información en www.nukargentina.com.ar y @nukargentina

Acerca de Graco

Graco Y NUK son marcas de Newell Brands (NYSE: NWL), líder a nivel mundial de productos de consumo con un amplio portafolio de reconocidas marcas, entre las que destacan: Oster®, Mr. Coffee®, Sunbeam®, Cadence ®, Paper Mate®, Sharpie®, Dymo®, EXPO®, Parker®, Elmer's®, Coleman®, Jostens®, Marmot®, Rawlings®, FoodSaver®, Rubbermaid Commercial Products®, Graco®, Baby Jogger®, NUK®, Calphalon®, Rubbermaid®, Contigo®, First Alert®, Waddington y Yankee Candle®. A millones de consumidores, las marcas de Newell Brands le facilitan su vida en donde viven, aprenden, trabajan y se divierten. Para más información visite www.newellbrands.com

