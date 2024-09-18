Google ha comenzado ha implementar las capacidades de inteligencia artificial (IA) de Gemini en su dispositivo de retransmisión Google TV Streamer, de manera que ofrecerá una experiencia mejorada para la retransmisión de contenidos y el aprendizaje en cualquier TV compatible.

La tecnológica lanzó su asistente de IA Gemini para los televisores de la mano de Google TV en septiembre de este año, con opciones para ayudar a los usuarios a encontrar contenido para ver en pantalla, además de ofrecer más información sobre los programas o series y películas, entre otras novedades.

Ahora, Google ha anunciado que, durante las próximas semanas, también comenzará a implementar las capacidades Gemini para su dispositivo de retransmisión Google TV Streamer, una opción con la que los usuarios podrán encontrar y visualizar contenidos de forma más sencilla en cualquier televisor.

Así lo ha compartido la compañía en un comunicado en su blog, donde ha detallado que se trata de una mejora con respecto a las opciones que ofrecía el Asistente de Google. Con ello, permitirá cuestiones como usar la voz de forma más natural para acceder a contenido.

Se ha de tener en cuenta que, en el momento de lanzamiento del nuevo Google TV Streamer, en agosto de este año, ya disponía de algunas funciones de IA impulsadas por Gemini. Sin embargo, ahora se trata de una versión más completa y mejorada del asistente.

De esta manera, además de permitir el control por voz con conversaciones naturales, también ofrecerá recomendaciones en base a especificaciones determinadas. Por ejemplo, podrá sugerir una película para personas a las que les gustan las comedias, pero también los dramas, combinando ambas temáticas.

Igualmente, Gemini podrá poner al día a los usuarios sobre qué ocurrió en el último capítulo o temporada de una serie con resúmenes mediante voz natural. Todo ello, con solo solicitarlo pulsando el botón del micrófono del mando.

Además de todo ello, Google ha resaltado que Gemini no solo será útil para mejorar el entretenimiento, sino que también dispone de capacidades para impulsar el aprendizaje. Esto se debe a que puede explicar temas determinados para niños o guiar a los usuarios en proyecto de bricolaje o recetas, mostrando vídeos de YouTube.