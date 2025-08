Con la aprobación de una ley presupuestaria histórica que destinó **más de 170.000 millones de dólares** a seguridad fronteriza y presupuesto para ICE, la administración Trump busca deportar hasta **un millón de personas al año**. Se habilitaron **100.000 camas de detención**, y se autoriza la construcción de un gran muro. Además, se impuso un **cargo adicional de 250?USD por visa a visitantes** de India, China, México, Brasil y otros países, y se suspendió temporalmente el programa de admisión de refugiados y el derecho a ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados. Se han intensificado redadas con impacto en cultivos y cadenas laborales esenciales. ([Wikipedia][4])

EntornoInteligente.com | El presidente Donald Trump ha profundizado una agenda marcada por **nuevos aranceles sin precedentes**, una intransigente política migratoria y una reconfiguración radical de la administración federal. A pesar de proclamaciones de éxito económico, diversos informes alertan sobre un debilitamiento laboral, caída del crecimiento y erosión en la credibilidad institucional, en medio de medidas que generan críticas internas y resistencia judicial.

—

Economía: crecimiento débil y tensiones en los mercados

Un informe reciente revela que el crecimiento del producto interno bruto cayó al **1.2?% en el primer semestre de 2025**, frente al **2.4?% de finales de 2024**, mientras que la creación de empleo registró solo **73.000 nuevos puestos en julio**, muy por debajo de lo esperado. La remoción del jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales, acusada sin pruebas de manipulación de datos, generó inquietudes sobre la integridad estadística del gobierno. Además, Trump ha intensificado su presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la renuncia reciente de una gobernadora del Fed aumenta los temores de interferencia política. ([AP News][1], [The Washington Post][2])

—

Aranceles globales: nuevo pico protectionista

Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo aranceles del **7 al 41?%** a importaciones provenientes de cerca de **200 países**, a partir del **7 de agosto**, con tasas promedio del **18.3?%**, el nivel más alto registrado desde 1934. Canadá fue particularmente afectado con un **35?%**, mientras que México recibió una prórroga de 90 días para negociar su apertura comercial. Estas decisiones han generado caídas del **1.2?% en los índices bursátiles globales** y tensiones diplomáticas con aliados clave. ([The Washington Post][3])

—

Migración: control reforzado y nuevas barreras legales

—

Reforma administrativa: purga y debilitamiento institucional

Desde enero de 2025, Trump eliminó todos los programas gubernamentales de diversidad, equidad e inclusión (DEI) mediante una serie de órdenes ejecutivas que sacaron a miles de empleados federales y clausuraron oficinas y contratos relacionados. Una nueva entidad, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), lideró una depuración en fases que ha dejado agencias como EEOC y USAID paralizadas. Denuncias señalan que miles de empleados han quedado sin seguro médico ni ayuda laboral básica. ([Wikipedia][5])

—

Resistencia judicial y límites del poder ejecutivo

Los tribunales se han convertido en el principal freno a las políticas de Trump. Más de **35 medidas ejecutivas**, como la eliminación de la ciudadanía por nacimiento y el desmantelamiento del DEI, fueron suspendidas por tribunales federales. Una decisión clave de la Corte Internacional de Comercio declaró ilegales los aranceles de emergencia impuestos bajo la IEEPA, invalidándolos por exceder la autoridad presidencial. Esto señala una creciente tensión entre los poderes y limita el uso de emergencia económica como herramienta unilateral. ([The Guardian][6])

—

La segunda administración de Trump impulsa una agenda dura: aranceles récord, control migratorio extremo y reestructuración del Estado federal. Sin embargo, la economía muestra signos de fragilidad, la oposición legal se fortalece y el malestar interno crece. El país enfrenta una disonancia creciente entre las proclamas presidenciales y la realidad socioeconómica, encendiendo alarmas sobre la estabilidad institucional y la confianza ciudadana.

—

* [El País](https://elpais.com/expres/2025-08-02/la-era-de-los-aranceles-de-trump-claves-para-entender-el-nuevo-orden-comercial.html?utm_source=chatgpt.com)

* [AP News](https://apnews.com/article/6f9754dbb6b21c9ef5c557b1ebfe6ce9?utm_source=chatgpt.com)

* [The Guardian](https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/02/judge-blocks-trump-birthright-citizenship?utm_source=chatgpt.com)

—

