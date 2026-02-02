El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, designó el viernes 27Feb, a Isidro Antonio Rivera Guadamuz, como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario ante Venezuela, en un movimiento diplomático oficializado mediante el Acuerdo Presidencial 33-2026 publicado en La Gaceta.

La llegada de Rivera Guadamuz ocurre tras la destitución de Valezka Fiorella López Herrera, quien permaneció en el cargo apenas 26 días, sin que las autoridades nicaragüenses hayan explicado oficialmente las razones de su salida.

Rivera Guadamuz asume la representación en Caracas en medio de una inusual rotación en la embajada nicaragüense, que había estado encabezada previamente por Daysi Ivette Torres Bosques durante casi tres años antes de ser trasladada como embajadora en Cuba.

La trayectoria de Rivera Guadamuz se ha desarrollado principalmente en el sector agropecuario y la administración pública, habiendo ocupado cargos como director general de políticas territoriales y ministro del Ministerio Agropecuario, aunque también enfrentó cuestionamientos por presuntos actos de corrupción durante esas gestiones.

Más recientemente, fue designado asesor presidencial en Tecnologías e Innovaciones Productivas y formó parte del Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción hasta octubre de 2025, antes de ser llamado a asumir la misión diplomática en Caracas.