Además, el Gobierno del presidente Luis Abinader incrementó en un 100% el presupuesto destinado a PROMESE/CAL para la compra de medicamentos e insumos médicos utilizados en la atención hospitalaria del sector público. El presupuesto pasó de RD$1,568 millones en 2022 a RD$3,176 millones en 2023, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Santo Domingo, R.D.– El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) ha ejecutado más de RD$52,170 millones en compras públicas bajo la dirección de Adolfo Pérez, en procesos desarrollados con altos estándares de transparencia.

Entre agosto de 2020 y junio de 2025, la institución realizó 1,208 procesos de adquisición de medicamentos esenciales, de alto costo y productos misceláneos, todos realizados en estricto apego a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Otro logro destacado durante los cinco años de gestión de Pérez fue la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo. Se habilitaron 108 nuevos establecimientos, elevando a 653 el número de farmacias en todo el país, incluyendo comunidades que antes no contaban con servicio farmacéutico. “Hoy, más de cinco millones de dominicanos se benefician de las Farmacias del Pueblo”, destacó el funcionario.

Pérez explicó que solo en 2024 las Farmacias del Pueblo generaron un ahorro colectivo de aproximadamente RD$5,800 millones, al comparar los precios de los 30 medicamentos de mayor demanda con los más económicos del sector privado.

A través de sus programas sociales, PROMESE/CAL ha beneficiado a más de 100 mil pacientes de escasos recursos con medicamentos gratuitos para tratar enfermedades como diabetes, bipolaridad, esquizofrenia, párkinson, hemofilia e infarto agudo al miocardio, entre otras.///