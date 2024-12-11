? La Toalla jumbo requiere 40 supermillas + Ref. 16,99

Gama anuncia su nueva promoción "Suavidad para tu Hogar" junto a Ama de Casa<br />

Gama comprometido con ofrecer valor y experiencias memorables a sus clientes, se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva promoción en alianza con la reconocida marca de textiles para el hogar, Ama de Casa. Bajo el nombre "Suavidad para tu Hogar", esta dinámica busca premiar la fidelidad de los clientes, invitándolos a acumular supermillas para llevar a casa toallas de alta calidad.

La promoción estará vigente desde el 10 de octubre hasta el 04 de noviembre de 2025, o hasta agotar la existencia de las unidades disponibles.

"Suavidad para tu Hogar" es un esfuerzo conjunto que cuenta con el respaldo de 49 marcas patrocinantes, lo que garantiza una amplia variedad de opciones para acelerar la acumulación de supermillas.

¿Cómo participar y acumular supermillas?

Participar es muy sencillo y está diseñado para maximizar las oportunidades de nuestros clientes:

? Por cada Ref. 15 en compras generales, el cliente acumula 1 supermilla.

? Por cada Ref. 5 en compras de productos de las marcas patrocinantes, el cliente acumula 2 supermillas.

El esfuerzo de nuestros clientes será recompensado con la posibilidad de canjear toallas Ama de Casa disponible en 6 colores diferentes como ceniza, hawai, iris, latte, nieve y tinto, que se distinguen por su suavidad y durabilidad, a precios de oportunidad.

Para realizar el canje, los clientes deben acumular 40 supermillas y añadir un monto adicional:

? La Toalla de mano requiere 40 supermillas + Ref. 4,99

? La Toalla de baño requiere 40 supermillas + Ref. 9,99

? La Toalla jumbo requiere 40 supermillas + Ref. 16,99

Un requisito indispensable para hacer efectivo el canje, es presentar su tarjeta Gama Club. Se recuerda a los participantes que la promoción es válida en todas las sucursales de Gama Supermercados y también en el canal de compra en línea.

Gama sabe que los pequeños detalles hacen la diferencia en casa. Esta alianza con Ama de Casa busca precisamente eso: llevar un toque de suavidad y bienestar a la familia de sus clientes sin presionar su presupuesto. La cadena invita a su clientela a no dejar pasar esta oportunidad para premiar sus compras diarias, permitiéndoles disfrutar de la calidad que merecen.

Publicada por: Levy Garcia Crespo