Esta iniciativa busca apoyar a los líderes sociales en la construcción de comunidades resilientes y seguras, aportando conocimientos prácticos frente a los desafíos tecnológicos actuales.

Fundación Empresas Polar invita al webinar “Prevención digital para líderes sociales” con Rafael Núñez Aponte

Caracas, agosto de 2025. – La Red Actívate y Construye de Fundación Empresas Polar invita a participar en el webinar “Prevención digital para líderes sociales”, un espacio formativo diseñado para fortalecer las capacidades de protección de información e identidad en el mundo digital.

La actividad contará con la ponencia de *Rafael Núñez Aponte*, conferencista internacional, especialista en ciberseguridad y protección de datos, actual **Director Nacional de Ciberseguridad de Cavecom-e** y fundador de la firma MásQueSeguridad.

Durante la sesión, Núñez compartirá con los asistentes la importancia de la ciberseguridad como herramienta clave en la gestión social, además de estrategias y prácticas esenciales para **prevenir ciberataques, mitigar riesgos y contribuir a un entorno digital más seguro** dentro de las comunidades.

El webinar se realizará el próximo:

* **Día:** jueves, 28 de agosto de 2025

* **Hora:** 3:00 p.m. (hora de Venezuela)

* **Transmisión:** a través de la cuenta oficial de **Empresas Polar en YouTube**

La participación es totalmente gratuita mediante registro en el siguiente enlace:

???? [Formulario de inscripción](https://forms.gle/7fdDAHJiLTtzXqJJA)

Al completar el registro, los participantes recibirán el acceso directo a la plataforma de transmisión.

**¡La invitación está abierta a todos los interesados y puede compartirse con otras organizaciones o grupos relacionados!**

—

