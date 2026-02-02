Este viernes 27 de febrero, el dirigente político Freddy Superlano recibió oficialmente su libertad plena y le fue retirado el grillete electrónico que portaba en su pierna desde su excarcelación.

«Hoy, luego de casi 19 meses, recuperamos nuestra libertad, la que nos quitaron por pensar distinto y defender nuestras convicciones, y que en ningún momento dudaría en seguir defendiendo» dijo Superlano en una publicación en su cuenta de Instagram.

Aunque el dirigente opositor había sido notificado hace ocho días sobre la medida, la decisión no se había materializado hasta este viernes. «Ahora, desde la libertad, continuaremos trabajando para que otros compañeros, amigos, civiles y militares puedan ser liberados también», enfatizó

Superlano fue arrestado el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos resultados fueron desconocidos por la oposición.

Posteriormente, el Ministerio Público lo vinculó con la divulgación de actas electorales que el chavismo calificó como irregulares.

Ha sido diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015 y candidato a la Gobernación de Barinas en 2021, comicios que ganó por un estrecho margen, aunque el resultado fue posteriormente anulado por el Tribunal Supremo de Justicia bajo el argumento de una inhabilitación administrativa.