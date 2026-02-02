Al menos ocho militares recuperaron su libertad el viernes 27Feb, en una jornada que se suma al proceso de excarcelaciones registrado tras la aprobación de la Ley de Amnistía, según confirmó la ONG Foro Penal.

La información fue compartida por el abogado y director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, quien señaló que las liberaciones se reportaron en horas de la noche desde distintas regiones del país, aunque aún no se precisa si obedecen directamente a la nueva normativa o a revisiones de medidas cautelares.

El proceso de excarcelaciones se desarrolla desde enero y cobró mayor impulso luego de que la Asamblea Nacional aprobara el 19Feb, la Ley de Amnistía, instrumento que abarca hechos políticos ocurridos entre 2002 y 2025, incluidos eventos vinculados a procesos electorales.

La norma establece criterios para beneficiar a personas privadas de libertad o con medidas cautelares por hechos asociados a la confrontación política, y excluye delitos graves como homicidios, corrupción o violaciones de derechos humanos.