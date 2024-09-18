El balance de muertos a causa del paso del supertifón ‘Fung Wong’ por el noroeste de Filipinas aumentó a 18, según confirmó la Oficina de Defensa Civil del país asiático, que afirmó que un total de 12 personas han fallecido en la región administrativa de Cordillera, la más afectada.

El vicesecretario del organismo, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, dijo que también se confirmaron tres muertos en el valle de Cagayan, así como una en Bicol, Bisayas Occidentales y Bisayas Orientales, respectivamente, en todos los casos por deslizamientos de tierra, ahogamiento, electrocución y caída de escombros.

Asimismo, destacó que el ‘Fung Wong’, conocido como ‘Uwan’ en Filipinas, dejó además 28 heridos y dos desaparecidos, así como 2,4 millones de desplazados, según informó la agencia estatal filipinas de noticias, PNA. Las autoridades han puesto en marcha 11.000 centros de evacuación para acoger a estas personas.

Alejandro especificó que la zona más afectada es la de Catanduanes, donde el sistema de aguas sufrió graves daños, por lo que las autoridades podrían necesitar entre 15 y 20 días para restaurar el suministro. Además, tanto Catanduanes como Camarines Sur y Camarines Norte hacen frente a cortes de luz a causa del paso del supertifón.

El tifón es el segundo que golpea Filipinas durante las últimas semanas, después de que el ‘Kalmaegi’ dejara más de 200 fallecidos durante la semana pasada, una situación que ha provocado además la suspensión de clases y otras actividades públicas como medida de prevención.

