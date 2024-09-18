Familiares de pacientes recluidos en la Sala de Observación de Agudo del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda (HCUAMP) de Barquisimeto, estado Lara, denuncian sobre las condiciones “inhumanas” en las que deben permanecer mientras cumplen con la labor de acompañamiento.

Explican que los pacientes internados en este servicio requieren la compañía de un familiar, pero los acompañantes se ven obligados a soportar largas jornadas sin poder sentarse. Esta situación resulta aún más extenuante para quienes vienen de municipios foráneos o estados vecinos. Muchos terminan con los pies hinchados. «Es una situación inhumana», aseguró a El Informador Venezuela una de las afectadas quien prefirió mantener su identidad en reserva.

En ocasiones, quienes acompañan a los pacientes son personas de la tercera edad, y durante la madrugada, agotados por el cansancio, terminan sentándose en el suelo o recostándose en alguna cama. Sin embargo, si el personal de seguridad, ya sean policías o milicianos, los sorprende en esa situación, los obliga a salir bajo el argumento de que están allí únicamente para cuidar al paciente, no para descansar. Incluso llegan a retarlos diciéndoles que, si quieren, llamen a la directora. Los denunciantes califican estas acciones como indignantes.

¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la sensibilidad hacia el prójimo?

“Se ignora que el acompañante es a menudo el único soporte encargado de asistirle al paciente en necesidades básicas, suministrar medicamentos e insumos».

Un llamado a la dignidad y la humanidad

Esta situación que atenta contra la dignidad humana – afirman los familiares de los pacientes, quienes hacen un llamado urgente a las autoridades del Hcuamp, Defensoría del Pueblo del estado Lara y a la Secretaría Regional de Salud a fin de que adopten medidas que ofrezcan un trato más humano hacia los cuidadores, como la provisión de sillas que faciliten a los acompañantes momentos de descanso ocasional o la flexibilización de la norma para permitir el ingreso de sillas portátiles, mientras se resuelve la dotación. AC