Familiares de los presos políticos de la Operación Gedeón denunciaron violaciones de DD HH ante la Defensoría del Pueblo

Estudiantes de la UCV exigieron la destitución de Tarek William Saab como defensor del pueblo

Los implicados en este caso están excluidos de la reciente Ley de Amnistía | Foto referencial

La mañana del lunes 2 de marzo de 2026, la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, fue el escenario de una doble jornada de protesta. Familiares de los detenidos por la “Operación Gedeón” y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) acudieron al ente del Poder Moral para exigir respeto de los derechos humanos y la renuncia del nuevo defensor interino, Tarek William Saab.

Los familiares de los procesados por la incursión armada consignaron un documento formal donde denuncian el deterioro crítico de la salud de los privados de libertad. Según los testimonios, tras el traslado realizado en septiembre de 2025 desde El Helicoide hacia el Centro Penitenciario Guaicaipuro(estado Miranda), los detenidos presentan un estado de extrema delgadez.

A través de un video difundido en la red social X, los portavoces enviaron un mensaje directo al nuevo titular del despacho.

“Este 2 de marzo de 2026 estamos haciendo una denuncia en la Defensoría del Pueblo al señor Tarek, así que le agradezco que las denuncias que están haciendo los familiares no las tire a la basura como todo lo que han hecho con este país: lanzar todo a la basura. Haga su trabajo, señor Tarek”, dijeron los familiares de los presos políticos.

Cabe destacar que los implicados en este caso están excluidos de la reciente Ley de Amnistía. De acuerdo con el artículo 9 de dicha normativa, no pueden optar al beneficio quienes hayan participado en acciones armadas contra la soberanía con apoyo extranjero, ni aquellos procesados por traición a la patria o rebelión militar.

Debido a que las autoridades califican el caso como una incursión armada con participación de combatientes extranjeros, los procesados no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, la cual excluye explícitamente delitos graves como el homicidio intencional y la traición a la patria. Asimismo, la ley deja fuera las rebeliones militares que el Estado clasifica como amenazas directas a la paz social y al orden constitucional, cerrando así la posibilidad de beneficios procesales para este grupo bajo dicho marco legal.

Estudiantes de la UCV exigen la renuncia de Saab

De forma paralela, una movilización estudiantil de la UCV llegó al lugar para manifestar su rechazo al nombramiento de Saab como defensor del pueblo interino por parte del Legislativo.

Los manifestantes señalaron una contradicción ética insostenible, argumentando que quien dirigió la Fiscalía General durante casi nueve años —periodo marcado por denuncias de persecución política y expedientes sin pruebas— no posee la imparcialidad necesaria para ser el garante de los derechos ciudadanos.