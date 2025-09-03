Author
Share article
The post has been shared by 0 people.
Facebook 0
Twitter 0
Pinterest 0
Mail 0

 

Caracas, 3 de septiembre de 2025 (Prensa BDV).- El Banco de Venezuela (BDV)
incorporó a su campaña “Paga y Pégala” a la operadora Simpletv, para que ahora sus
clientes, a través de la BDVApp, puedan ganar el reintegro del pago de la factura de este
servicio de telecomunicaciones.

Además de realizar el pago desde la comodidad y practicidad de su aplicativo móvil,
mediante la ruta Servicios&gt; Pago de servicios&gt; Prepago&gt; Simpletv, la Institución les ofrece a
los clientes la posibilidad de recibir el abono total del monto mensual pagado y también
recibir un descuento en la próxima recarga.

 

Es importante mencionar que todos los días hay ganadores, quienes reciben el reintegro en
sus cuentas de manera inmediata y son informados mediante la notificación push de la
BDVApp.

El Banco de Venezuela continúa el fortalecimiento de alianzas que le permiten ampliar sus
campañas orientadas a premiar a los clientes, por preferir la aplicación bancaria con más
usuarios del país al momento de realizar sus transacciones.
 

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimemez

You May Also Like

El uniforme de visitante de Alemania está inspirado en la piel de un cocodrilo

Según la página www.ultimatesoccerJersey.com La camiseta de visitante de la selección de…

¿Cuál es el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos?

Elegir el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos es una…
Comunidad Andina recibió a las delegaciones de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024

Comunidad Andina recibió a las delegaciones de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024

Participaron las comitivas de Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú,…