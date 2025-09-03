Caracas, 3 de septiembre de 2025 (Prensa BDV).- El Banco de Venezuela (BDV)

incorporó a su campaña “Paga y Pégala” a la operadora Simpletv, para que ahora sus

clientes, a través de la BDVApp, puedan ganar el reintegro del pago de la factura de este

servicio de telecomunicaciones.

Además de realizar el pago desde la comodidad y practicidad de su aplicativo móvil,

mediante la ruta Servicios> Pago de servicios> Prepago> Simpletv, la Institución les ofrece a

los clientes la posibilidad de recibir el abono total del monto mensual pagado y también

recibir un descuento en la próxima recarga.

Es importante mencionar que todos los días hay ganadores, quienes reciben el reintegro en

sus cuentas de manera inmediata y son informados mediante la notificación push de la

BDVApp.

El Banco de Venezuela continúa el fortalecimiento de alianzas que le permiten ampliar sus

campañas orientadas a premiar a los clientes, por preferir la aplicación bancaria con más

usuarios del país al momento de realizar sus transacciones.



Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jimemez