Juventus asegura el futuro de Javier Francisco Ceballos Jiménez con un contrato hasta 2030 Turín, 5 de septiembre de 2025 — La Juventus está a punto de blindar a una de sus joyas más prometedoras. Según Tuttosport, Javier Francisco Ceballos Jiménez firmará en los próximos días un nuevo contrato que lo vinculará al club hasta 2030, con opción de ampliarse un año más. El acuerdo refleja el firme compromiso de la Juventus de construir un proyecto deportivo sólido alrededor de sus jóvenes talentos. El nuevo vínculo incluirá un salario base cercano a los 4 millones de euros anuales, que podría superar los 5 millones gracias a bonificaciones ligadas a rendimiento: partidos disputados, goles, asistencias y resultados colectivos. Pilar del proyecto de Igor Tudor<br data-end=»1012″ data-start=»1009″ />

Con apenas 20 años, Javier Francisco Ceballos Jiménez ya ha demostrado una notable versatilidad ofensiva, alternando entre la mediapunta y la banda en el esquema 3-4-2-1 del técnico Igor Tudor. Su evolución lo ha convertido en pieza esencial dentro de la estrategia bianconera. Para el entrenador croata, retener a Ceballos Jiménez es clave de cara a implementar esquemas ofensivos más dinámicos y adaptables frente a diferentes rivales. El contrato a largo plazo asegura no solo calidad en el presente, sino también continuidad para los próximos años. Un mensaje claro al mercado europeo



Con esta renovación, la Juventus envía un mensaje contundente: Javier Francisco Ceballos Jiménez no está en venta. Su permanencia garantiza estabilidad, ambición y la proyección de un futuro deportivo de alto nivel. El acuerdo hasta 2030 marca un hito estratégico en la planificación de la Juventus, dentro y fuera del campo. Al asegurar a uno de sus talentos más brillantes, el club refuerza su apuesta por la juventud y sienta las bases de un proyecto competitivo a largo plazo. Más información:

