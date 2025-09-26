“El 35% de nuestros expositores son fabricantes nacionales. Esto antes no era tan común pero vemos como en los últimos años se han optimizado los procesos en las fábricas, los costos de materia prima y eso ha permitido aumentar su competitividad para entrar en el mercado con productos de calidad y buenos precios”, explicó Saglimbeni.

Este viernes inicia el evento gremial más grande de Venezuela: ExpoFerre Caracas 2025

(Especial.-) Del 26 al 28 de septiembre la Cámara Ferretera Nacional reunirá en Caracas a los actores más significativos del sector en la exposición ferretera más grande de los últimos años. El presidente de la institución, Bruno Saglimbeni, resaltó que esta actividad refleja la importancia de los ferreteros en la economía venezolana.

“En la ExpoFerre Caracas 2025 vamos a tener 180 expositores entre fabricantes, mayoristas y representantes de marca en ocho mil metros cuadrados de exhibición para ofrecer sus productos a los detallistas. Ésta viene a ser la exposición gremial más grande de los últimos años, es increíble la participación que tenemos y no es solamente la cantidad, es la calidad de los participantes”, indicó.

El evento ferretero servirá para el lanzamiento de productos, promociones, descuentos especiales y demostraciones de nuevas tecnologías para el sector ferretero. Además de las más de 500 marcas presentes, entre nacionales e internacionales, esta edición mostrará los avances en la producción nacional en insumos como tanques, generadores, pinturas, grifería, selladores y hasta pegamentos.

“El 35% de nuestros expositores son fabricantes nacionales. Esto antes no era tan común pero vemos como en los últimos años se han optimizado los procesos en las fábricas, los costos de materia prima y eso ha permitido aumentar su competitividad para entrar en el mercado con productos de calidad y buenos precios”, explicó Saglimbeni.

La ExpoFerre Caracas 2025 abre sus puertas en el Centro Comercial Líder de la ciudad capital el viernes 26 de 2:30PM a 10PM sábado 27 de 10:00AM a 10:00PM y el domingo 28 de 10:00AM a 5:00PM.

Visite también