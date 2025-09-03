Previsiones de InfoJobs: continuismo ralentizado

Al cierre del mes de agosto el paro registrado se situó en las 2.426.511 personas, un 0,9 % más que en julio. La afiliación crece hasta las 21.833.402 personas

InfoJobs prevé 171.141 afiliados más a final de año y una cifra de desempleados casi idéntica a la actual

Madrid, 2 de septiembre de 2025. Los datos del paro registrado del mes de agosto publicados hoy por el Ministerio de Trabajo dejan un balance de 2.426.511 personas en situación de desempleo. Son 21.905 (un 0,9 %) más que el mes anterior. En relación con el mes de agosto del año 2024, el desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha descendido un 5,7 % (145.610 personas menos).

En cuanto a la afiliación, el dato medio desestacionalizado correspondiente al mes de agosto y publicado hoy por la Seguridad Social sitúa en 21.672.249 las personas en situación de alta laboral. Esta cifra supone un aumento de 29.836 (un 0,1 %) con respecto al mes precedente. Si la comparación se establece con la cifra de agosto de 2024, en los últimos doce meses la afiliación ha aumentado un 2,2 %, lo cual significa 476.300 personas más trabajando que hace un año.

Los datos de agosto y la evolución del mercado laboral en España a lo largo de los anteriores meses permiten, siempre con la debida prudencia, vaticinar el comportamiento del empleo de cara al último tramo del año. A grandes rasgos, la línea del último cuatrimestre de 2025 vendría definida por la continuidad de la tendencia positiva, si bien, como ya se viene percibiendo en los últimos registros, de una manera más ralentizada.

Previsiones de InfoJobs: continuismo ralentizado

Los datos del SEPE indican que en lo que va de año la cifra de personas en situación de desempleo se ha reducido en 134.207. Es prácticamente la misma que en los dos años anteriores.

Por eso, la previsión de InfoJobs para lo que resta del año apuesta por un escenario continuista: los malos datos de desempleo que históricamente se producen en los meses de septiembre y octubre lastrarán las previsibles caídas del paro registrado de los meses de noviembre y diciembre. De tal forma que el año acabaría con casi 2.420.000 personas en situación de desempleo, una cifra prácticamente idéntica a la correspondiente al mes de agosto y un 5,5 % inferior a la de un año antes.

Fuente: SEPE / Previsión: InfoJobs

La ralentización en la evolución del empleo se percibe de forma más evidente en las cifras de afiliación media desestacionalizada, que ha pasado de incrementos interanuales cercanos al 3 % en los meses del segundo y tercer trimestre de 2023 a una tasa de apenas el 2,2 % este mes de agosto.

El último cuatrimestre seguirá una evolución similar, de acuerdo con los pronósticos de InfoJobs, lo que permitirá situar la afiliación media desestacionalizada en el entorno de las 21.839.811 personas a final de año.

Fuente: Seguridad Social / Previsión: InfoJobs

Estas previsiones se sustentan en un escenario continuista, aunque las amenazas macroeconómicas —principalmente, el conflicto arancelario— y geopolíticas —las guerras de Ucrania y de Gaza— pueden cambiar el panorama de forma repentina.

«España ha disfrutado, desde la salida de la pandemia, de un mercado laboral dinámico y claramente en expansión. Las previsiones de InfoJobs —señala Mónica Pérez, directora de comunicación y estudios del portal de empleo— apuntan a que durante este último cuatrimestre de 2025 la afiliación aumentará en torno a las 170.000 personas y el desempleo registrado bajará en unas 7.500. El último tramo del año nos dará pistas de cómo puede comportarse el mercado laboral durante 2026: con retos importantes de cualificación y productividad, entre otros, que debemos superar para afrontar el futuro con optimismo».

