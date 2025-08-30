Lixie Studio se destaca como un referente en la implementación de software empresarial, desarrollo de software a medida, consultoría estratégica y reingeniería de procesos, impulsando la innovación y la transformación digital con casos exitosos en organizaciones venezolanas.

Lixie Studio impulsa la innovación empresarial en Venezuela con el Odoo Power Talk

Caracas, Venezuela – En un entorno empresarial que demanda adaptabilidad y eficiencia, Lixie Studio, reconocido como Gold Partner de Odoo en Venezuela, anunció la celebración del Odoo Power Talk, un evento diseñado para orientar a líderes de pequeñas, medianas y grandes empresas sobre la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas que optimizan sus procesos y aumentan su productividad.

Lixie Studio se destaca como un referente en la implementación de software empresarial, desarrollo de software a medida, consultoría estratégica y reingeniería de procesos, impulsando la innovación y la transformación digital con casos exitosos en organizaciones venezolanas.

Odoo: una solución integral para las empresas venezolanas

Odoo es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) de código abierto que integra múltiples aplicaciones empresariales en una sola plataforma. Tiene la capacidad de gestionar ventas, facturación, inventario, contabilidad, recursos humanos, entre otros, permitiendo a las empresas automatizar y optimizar su operatividad. Su arquitectura modular y flexible facilita la adaptación a las necesidades específicas de cada organización.

En Venezuela, Odoo se sigue posicionando como una solución confiable para la gestión empresarial. Su capacidad para adaptarse a las particularidades del mercado nacional, incluyendo la integración de funcionalidades como la facturación en bolívares y divisas, conciliación bancaria y reportes fiscales, lo posiciona como una herramienta clave para las empresas que buscan automatizar sus procesos.

Odoo 19: la evolución tecnológica al servicio de las empresas

Coincidiendo con su lanzamiento oficial en Bélgica, Lixie Studio será el primer partner en presentar en Venezuela Odoo 19, la nueva versión de la plataforma. Esta actualización promete mejoras significativas y una experiencia aún más intuitiva, fortaleciendo su integración de inteligencia artificial.

Durante el Odoo Power Talk los asistentes podrán conocer las nuevas funcionalidades del software, participar en demostraciones en vivo, interactuar directamente con expertos en sesiones individuales y establecer conexiones valiosas en espacios de networking diseñados para fomentar el intercambio de conocimientos y oportunidades.

El evento es gratuito y se realizará el próximo jueves 18 de septiembre a las 5:30 pm en la sede de Lixie Studio en Caracas. A través de sus redes sociales, la empresa publicó el formulario de registro para que los interesados aseguren su lugar en esta experiencia empresarial.

