Eurofarma se pone la capa: primera farmacéutica en Colombia en recibir la insignia Startup Friendly de ANDI del Futuro.

Contratación ágil, cultura colaborativa y pilotos con startups de Latinoamérica fueron la base para este reconocimiento como empresa visionaria

Bogotá, Colombia, octubre de 2025 – Eurofarma, compañía farmacéutica con presencia en toda Latinoamérica, enfocada en investigación, producción y comercialización de soluciones para la salud, recibió la insignia Startup Friendly de la ANDI del Futuro (ADF), convirtiéndose en la primera compañía del sector de salud en Colombia en alcanzar este reconocimiento tan valioso, que llega tras un proceso consistente de colaboración con startups de la región y una transformación interna para trabajar de manera ágil e innovadora.

Desde 2022, la organización lanzó en el país su programa de innovación abierta y activó el cambio cultural en su equipo para hacer de la innovación un elemento clave de su ADN organizacional. Así mismo, en 2023, profundizó su preparación para cumplir los estándares de colaboración y generación de valor de Startup Friendly, definiendo marcos claros de colaboración y construyendo confianza con emprendedores, para enfocarse en soluciones que generan valor al negocio y al sistema de salud.

“Este es un reconocimiento a nuestra misión de levantar retos reales, colaborando con startups de la región y trabajando con tiempos de respuesta cortos y métricas claras, siempre con el usuario en el centro, conforme a las necesidades del sector de salud”, señaló Rodrigo Pereira, director ejecutivo de Emprendimiento y Digital de Eurofarma.

"Desde hace 13 años que estamos en Colombia nuestro compromiso con ser innovadores ha sido una constante y hace parte de nuestra visión. Apoyar el emprendimiento, así como el trabajo colaborativo para que más personas tengan mayor acceso a soluciones disruptivas en salud, es parte de nuestro día a día de Eurofarma en Colombia", señala Guillermo Moreno, gerente general de Eurofarma Colombia y Venezuela.

Ahora, Eurofarma seguirá con su proceso de escalamiento de los pilotos ganadores y fortalecimiento de prácticas en diferentes procesos, para que la colaboración fluya cada vez mejor, con el firme propósito de seguir contribuyendo al desarrollo económico del país desde la integración y colaboración con buenas prácticas para startups.

Sobre Eurofarma

Eurofarma es una compañía farmacéutica de origen latinoamericano dedicada a la investigación, producción y comercialización de soluciones para la salud. Con presencia en toda Latinoamérica y un portafolio enfocado en el acceso oportuno a medicamentos de calidad, la organización promueve prácticas de innovación y mejora continua a lo largo de su cadena de valor.

Sobre ANDI del Futuro — Startup Friendly

La Cámara ANDI del Futuro (ADF) es la iniciativa de la ANDI que conecta grandes empresas y startups para impulsar innovación con resultados medibles. Su programa Startup Friendly reconoce a organizaciones que demuestran prácticas de colaboración efectivas con emprendimientos: contratación ágil, cultura abierta, pilotos con métricas claras y gobernanza que facilita la adopción de soluciones

Publicada por: Javier Francisco Ceballos Jiménez