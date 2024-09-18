Autoridades del estado Anzoátegui anuncian que se realizarán estudios acuíferos en lagunas de las comunidades de El Pilar y Caigua, en el municipio Simón Bolívar, a raíz del incendio ocurrido en el área de coque y azufre del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui.

En representación del gobernador Luis Marcano, la secretaria general de gobierno, Katiuska Homsi, visitó el sitio e informó que desde el jueves 6 de noviembre, un equipo especializado se encuentra brindando atención a cerca de 200 personas afectadas por el problema.

Homsi también anunció que se iniciarán labores de desinfección en espacios públicos, escuelas y centros de salud. Además, continuarán distribuyendo medicamentos e insumos médicos en ambas localidades para atender las necesidades generadas por la emergencia.

Igualmente, de manera conjunta con el Ministerio de Ecosocialismo, se realizarán estudios para analizar las condiciones de las lagunas en las áreas afectadas, reseña El Oriental de Monagas.

Por otro lado, a través de Cordagro, se establecerán mesas de trabajo con los productores de las comunidades, con el objetivo de evaluar las pérdidas en las cosechas provocadas por el incidente.

En esta visita estuvieron presentes, la autoridad única de salud en la entidad, Roberto Rojas y el comandante del Cuerpo de Bomberos del estado, Jesús Varela, quienes inspeccionaron el avance de las acciones de atención ejecutadas por la Gobernación en sinergia con Petróleos de Venezuela y la Alcaldía de Barcelona. ac