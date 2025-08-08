Share article
* **Según Reuters:**<br />
  El Departamento de Justicia y el Departamento de Estado justificaron el aumento del precio de la recompensa por la gravedad de las acusaciones, al tiempo que recordaron que esta medida se suma a las sanciones ya aplicadas tras la investidura de Maduro para un tercer mandato ([Reuters][5]).

En Washington, el 8 de agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció que ha elevado de 25?millones a **50?millones de dólares** la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás?Maduro. La fiscal general, **Pam Bondi**, calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo, destacando sus vínculos con organizaciones criminales como el **Tren de Aragua**, el **Cártel de Sinaloa** y el **Cártel de los Soles**, y lo responsabilizó de introducir drogas letales y violencia en territorio estadounidense ([Diario AS][1]).

* **Según CatalunyaPress:**<br />
  La fiscal general Pam Bondi calificó a Maduro como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y justificó la recompensa doblada, incidente que refleja una intensificación de la presión estadounidense sobre el régimen venezolano ([CatalunyaPress][2]).

* **Según Associated Press (AP):**
  La medida consolidó una línea de acción consistente con acusaciones anteriores contra Maduro por narcoterrorismo; el nuevo monto representa una escalada significativa en las sanciones y esfuerzos diplomáticos externos ([Diario AS][3], [AP News][4]).

* **Según Reuters:**<br />
Esta acción representa una escalada sustancial en la estrategia estadounidense contra Nicolás?Maduro. Elevar la recompensa a 50 millones de dólares apunta a aumentar la presión tanto política como jurídica sobre su entorno, buscando aislar al régimen acusado de narcotráfico y terrorismo. La medida llega en un contexto de intensificación de sanciones desde principios de 2025, cuando ya se había elevado el monto desde 15 hasta 25 millones tras su controvertida reelección.

Este incremento refleja el endurecimiento de la estrategia estadounidense: desde el reconocimiento de Maduro como narcotraficante internacional hasta el intento por movilizar colaboración ciudadana con fuertes incentivos económicos. Asimismo, busca reforzar la narrativa de legitimidad democrática y justicia penal contra quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo de Venezuela.

