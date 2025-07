EntornoInteligente.com/ La Nintendo Switch 2, revelada en enero de 2025 y lanzada el **5 de junio de 2025**, representa la más ambiciosa evolución de la híbrida de Nintendo: pantalla de **7,9″ 1080 p** con HDR y frecuencia de **120 Hz**, Joy-Con magnéticos reconstruidos, **256 GB** de almacenamiento, capacidad de juego en **4 K en TV**, micrófono y cámara para **GameChat**, y compatibilidad con la biblioteca anterior ([en.wikipedia.org][1]).

En sus primeros cuatro días se vendieron **3,5 millones de unidades**, convirtiéndose en la consola más vendida de Nintendo en ese período ([en.wikipedia.org][2]).

—

◾ Características técnicas principales

* **Pantalla táctil LCD de 7,9″, 1080 p, HDR10 y VRR hasta 120 Hz** ([nintendo.com][3])

* **Procesador personalizado de NVIDIA**, arquitectura moderna para gráficos mejorados ([nintendo.com][3])

* **Joy-Con 2**: controles magnéticos, más ergonómicos, compatibilidad “mouse” y botón C para chat ([nintendo.com][4])

* **Dock rediseñado**: juego en 4 K a 60 fps, con Ethernet y puertos USB‑A

* **Almacenamiento**: 256 GB internos, ampliables con micro‑SD Express ([nintendo.com][3])

—

🛒 Disponibilidad y precios

* MSRP: **US \$449.99** por la consola básica; **US \$499.99** por el bundle Mario Kart World ([gamesradar.com][5])

* En Prime Day, se agotó rápidamente en Amazon, Walmart, Best Buy, GameStop y Target; actualmente hay reposiciones ocasionales, incluyendo una relanzada el 7 de julio en Walmart Plus ([theverge.com][6]).

—

🎮 Juegos destacados

* **Mario Kart World** (incluido en el bundle) con modo Free Roam

* Versiones mejoradas de **Zelda: Breath of the Wild**, **Tears of the Kingdom**

* Títulos AAA optimizados: *Street Fighter 6*, *Cyberpunk 2077* ([gamesradar.com][7])

—

🏆 Reconocimientos y comparativas

* Elegida “la mejor consola portátil 2025” por TechRadar por su rendimiento y compatibilidad ([techradar.com][8])

* Galardonada en los **GQ Tech Awards 2025** como «innovación top» dentro de la categoría de consolas ([gq.com][9])

—

⚠️ Ventajas y puntos a evaluar

| Ventajas | Consideraciones |

| ————————————— | ————————————- |

| Rendimiento puntero en portátil y TV 4K | Precio alto y stock limitado |

| Mayor almacenamiento y soporte GameChat | Duración de batería aún por confirmar |

| Back-compatibilidad total | Tamaño más robusto que el original |

| Fuerte catálogo inicial | Micro‑SD Express cara y en demanda |

—

🧭 Recomendación

### [Nintendo Switch 2 – Consola (256 GB)](https://enforcerecords.com/products/nintendoswitch2?variant=45130347086013&_gsid=xH9TEbS9ww64&utm_source=chatgpt.com)

#### Consola básica

*679,99 US\$*

### [Nintendo Switch 2 + Mario Kart World – Bundle](https://gsmpro.com/products/nintendo-switch-2-bundle-mario-kart?variant=46512484155612&_gsid=xH9TEbS9ww64&utm_source=chatgpt.com)

#### Bundle Mario Kart

*715,00 US\$*

### [Nintendo Switch 2 Console Multicolor (256 GB)](https://affiliate.vipoutlet.com/products/nintendo-test-8_nsw-switch-2-console-multicolored-256gb-7-9in-lcd-touchscreen?variant=50131736822066&_gsid=xH9TEbS9ww64&utm_source=chatgpt.com)

#### Edición multicolor

*674,00 US\$*

* **[Nintendo Switch 2 (256 GB)](https://enforcerecords.com/products/nintendoswitch2?variant=45130347086013&_gsid=xH9TEbS9ww64&utm_source=chatgpt.com)**: ideal si ya tienes juegos y buscas solo la consola con todas sus mejoras.

* **[Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle](https://gsmpro.com/products/nintendo-switch-2-bundle-mario-kart?variant=46512484155612&_gsid=xH9TEbS9ww64&utm_source=chatgpt.com)**: excelente para nuevos usuarios que quieran un juego clave desde el día uno.

* **[Nintendo Switch 2 Multicolor](https://affiliate.vipoutlet.com/products/nintendo-test-8_nsw-switch-2-console-multicolored-256gb-7-9in-lcd-touchscreen?variant=50131736822066&_gsid=xH9TEbS9ww64&utm_source=chatgpt.com)**: versión con diseño colorido, buena opción estética y funcionalmente similar al estándar.

—

La **Nintendo Switch 2** es una evolución convincente de la consola híbrida más exitosa, con mejoras claras en pantalla, controles, rendimiento y funcionalidad social. Aunque su estreno fue todo un éxito, es posible que enfrentes problemas de disponibilidad y presupuesto. Si quieres un sistema potente, amigable para grupos y con gran biblioteca, vale la pena invertir ahora; de lo contrario, revisar reposiciones durante grandes eventos de venta (Prime Day, Walmart Deals) puede ser una buena estrategia. ¿Quieres que te ayude a seguir las reposiciones en tu país?

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 1 Promedio: 5 )

[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch_2?utm_source=chatgpt.com «Nintendo Switch 2 – Wikipedia»[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_video_game_consoles?utm_source=chatgpt.com «Nintendo video game consoles»[3]: https://www.nintendo.com/us/gaming-systems/switch-2/tech-specs/?srsltid=AfmBOooJCQSZHSQQ6L_BgionwtUkKaTmYKgKJ_WO_9SmPeIyzbLpR9dr&utm_source=chatgpt.com «Nintendo Switch 2 Tech Specs»[4]: https://www.nintendo.com/us/whatsnew/nintendo-switch-2-launches-june-5-bringing-new-forms-of-game-communication-to-life/?srsltid=AfmBOorqG09qKBR1FxbaEySqGRbC8gwfIDc69hFli_3v0NUw142eS2DG&utm_source=chatgpt.com «Nintendo Switch 2 launches June 5 at $449.99, bringing new forms …»[5]: https://www.gamesradar.com/nintendo-switch-2-guide/?utm_source=chatgpt.com «Everything we know about Nintendo Switch 2 – GamesRadar»[6]: https://www.theverge.com/games/685578/nintendo-switch-2-restock-walmart-availability?utm_source=chatgpt.com «The next Switch 2 restock kicks off at 7PM ET online at Walmart»[7]: https://www.gamesradar.com/best-switch-2-games/?utm_source=chatgpt.com «The 15 best Switch 2 games to play right now»[8]: https://www.techradar.com/best/best-handheld-games-consoles?utm_source=chatgpt.com «Best handheld games consoles in 2025: the top systems we’ve tried»[9]: https://www.gq.com/story/gq-tech-awards-2025?utm_source=chatgpt.com «The 2025 GQ Tech Awards»