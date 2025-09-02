Consejos de ESET para una vuelta al cole digital más segura

La vuelta al cole dispara las estafas online: ESET alerta de fraudes en material escolar, becas y matrículas falsas

Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia y las compras online de septiembre para multiplicar sus campañas.

Tiendas falsas, correos de phishing en nombre de colegios, apps educativas fraudulentas y becas inexistentes son los fraudes más habituales.

ESET ofrece recomendaciones para ayudar a las familias a reconocer y evitar los engaños más frecuentes en esta época.

Madrid, 2 de septiembre de 2025 – Con el inicio del curso escolar, las familias españolas se enfrentan no solo a un incremento del gasto, sino también a una oleada de fraudes digitales que aprovechan este periodo de mayor consumo. Según el último estudio de Idealo, el desembolso medio alcanza ya los 501,26 euros por niño, lo que supone un 18 % más que hace tres años. Una inversión que no pasa desapercibida para la ciberdelincuencia, que multiplica sus campañas en estas fechas.

Durante campañas anteriores se detectaron portales falsos de material escolar con precios irresistibles, webs fraudulentas que simulaban matrículas e incluso supuestas becas en las que las familias terminaban perdiendo dinero y exponiendo información personal. Estos fraudes se suman a un contexto de aumento sostenido del gasto en educación: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 los hogares españoles destinaron un 4,4 % más a servicios educativos respecto al año anterior.

Además de las tiendas falsas, ESET, compañía líder en ciberseguridad, señala el auge de los anuncios engañosos en plataformas de segunda mano, así como de los correos de phishing que suplantan a centros educativos para robar credenciales. Otro de los riesgos más detectados son las aplicaciones fraudulentas, que imitan a plataformas oficiales con el objetivo de instalar malware o capturar datos personales.

“Cada inicio de curso observamos un repunte de estas amenazas, muchas de ellas muy elaboradas para parecer legítimas”, explica Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. “El aumento del gasto y la urgencia por resolver gestiones convierten a las familias en un blanco fácil para los ciberdelincuentes, que aprovechan cualquier descuido para robar dinero o datos. Por eso es fundamental reforzar la educación digital y extremar la precaución en estas semanas”.

Consejos de ESET para una vuelta al cole digital más segura

ESET recomienda seguir una serie de pautas sencillas para reducir riesgos durante este periodo:

Verificar siempre las fuentes : confirmar con el centro educativo cualquier correo o mensaje que pida pagos o credenciales.

: confirmar con el centro educativo cualquier correo o mensaje que pida pagos o credenciales. Revisar las tiendas online : desconfiar de webs con precios demasiado bajos, errores en el dominio o sin información de contacto. Si un libro o material cuesta mucho menos que en otras tiendas, probablemente se trate de un fraude.

: desconfiar de webs con precios demasiado bajos, errores en el dominio o sin información de contacto. Si un libro o material cuesta mucho menos que en otras tiendas, probablemente se trate de un fraude. Comprobar la URL y el certificado de seguridad : asegurarse de que la web incluye HTTPS y no hay letras cambiadas o símbolos en el dominio.

: asegurarse de que la web incluye y no hay letras cambiadas o símbolos en el dominio. Evitar pagos fuera de plataformas seguras : nunca hacer transferencias directas a cuentas desconocidas, utilizando siempre métodos con protección para el comprador.

: nunca hacer transferencias directas a cuentas desconocidas, utilizando siempre métodos con protección para el comprador. Comprar en comercios de confianza : optar por librerías físicas, webs oficiales proporcionadas por el colegio o plataformas con buena reputación y reseñas verificadas.

: optar por librerías físicas, webs oficiales proporcionadas por el colegio o plataformas con buena reputación y reseñas verificadas. Descargar solo desde canales oficiales : instalar apps educativas únicamente desde tiendas oficiales (Google Play, App Store).

: instalar apps educativas únicamente desde tiendas oficiales (Google Play, App Store). Desconfiar de correos y anuncios urgentes: los fraudes suelen presionar para que se realicen pagos inmediatos.

