Resumen General de la Transición Política y Geopolítica en Venezuela

Venezuela atraviesa en 2026 la mayor reconfiguración política, institucional y económica de su historia reciente tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, durante una operación militar de Estados Unidos. El poder quedó en manos de Delcy Rodríguez, reconocida por Washington como presidenta encargada en un proceso de transición altamente supervisado.

1. Situación política y social interna

Aunque la caída de Maduro generó expectativas, predomina entre la población un clima de cautela y “desencanto normalizado”. Amplios sectores sociales exigen no solo un relevo de figuras, sino el desmantelamiento completo de las redes de corrupción y del sistema chavista.

Ley de Amnistía General : Propuesta por Rodríguez para cubrir hechos desde 1999 hasta la actualidad, excluye delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones severas de derechos humanos.

Presos políticos: La ONG Foro Penal ha verificado más de 300 excarcelaciones desde enero, aunque estima que aún permanecen detenidas más de 700 personas por razones políticas.

El Helicoide: Se anunció el cierre definitivo de este centro de detención emblemático de la represión, con planes de reconvertirlo en un espacio social y cultural, en un gesto simbólico de ruptura con el pasado.

2. Rol de Estados Unidos y plan de transición

Estados Unidos asumió un rol central y directo en la transición venezolana. El presidente Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio definieron una hoja de ruta clara:

Plan de tres fases: Estabilización (evitar colapso institucional y social). Recuperación (reactivación económica, especialmente petrolera). Transición democrática (elecciones libres y restitución institucional).

Reapertura diplomática: La llegada de Laura Dogu a Caracas marcó la reapertura de la misión diplomática estadounidense cerrada desde 2019, consolidando la cooperación supervisada.

3. Reforma petrolera y reconfiguración económica

La Asamblea Nacional aprobó una profunda reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que desmonta el modelo estatista vigente por décadas.

PDVSA: La estatal PDVSA deja de ser operador exclusivo y pasa a un rol de agencia administradora de contratos.

Control operativo privado: Empresas nacionales y extranjeras pueden tener control técnico y operativo, incluso sin mayoría accionaria.

Arbitraje internacional: Se habilita para resolver disputas, generando críticas por posible pérdida de soberanía, pero atrayendo inversión.

Exportación de gas: Venezuela realizó su primer envío internacional de gas licuado, presentado como un hito histórico.

4. Oposición y debate sobre la legitimidad democrática

La líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, respalda avances como la amnistía, pero insiste en que la transición debe ser “real” y no una “transición a la rusa”, donde las mafias permanezcan en el poder. Exige elecciones auténticas, justicia y desmontaje del aparato represivo.

5. Impacto regional: Cuba y Mexico

La caída del régimen venezolano tuvo efectos inmediatos en la región:

Cuba : Al perder el suministro petrolero venezolano, enfrenta una crisis energética severa, con apagones de hasta 20 horas diarias. Trump impuso aranceles a países que suministren crudo a la isla, aunque mantiene negociaciones discretas con La Habana.

Mexico: La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene ayuda humanitaria a Cuba y busca fórmulas diplomáticas para evitar sanciones estadounidenses.

6. Reconfiguración geopolítica global

Rusia y China: Pierden influencia estratégica. Fallos de sistemas militares rusos y chinos durante la captura de Maduro han puesto en duda su tecnología defensiva.

China: Aun así, Trump abrió la puerta a su participación comercial en el petróleo venezolano bajo supervisión estadounidense.

Europa y América Latina: Siguen el proceso con cautela, priorizando estabilidad regional y migratoria.

7. Balance general

Las fuentes coinciden en que Venezuela vive una transición tutelada, donde la recuperación económica —especialmente petrolera— avanza más rápido que la transformación democrática. El éxito del proceso dependerá de tres factores clave:

la liberación plena de los presos políticos,

un cronograma electoral creíble,

y el desmantelamiento real de las estructuras de represión y corrupción.

El escenario sigue abierto: para algunos es el inicio irreversible del fin del chavismo; para otros, el riesgo de una mutación del poder sin justicia ni democracia plena.