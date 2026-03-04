Estados Unidos prepara acusación contra Delcy por corrupción y lavado de dinero

Exclusivo: Estados Unidos se enfada con Venezuela con la amenaza de acusar al nuevo líder Delcy Rodríguez

Estados Unidos presenta un caso legal contra Delcy Rodríguez por corrupción, lavado de dinero

El proyecto de acusación forma parte de la estrategia de Estados Unidos para influir en el gobierno venezolano

Rodríguez presionado para arrestar a exfuncionarios y los extraditar a Estados Unidos

CARACAS/WASHINGTON, 3 de marzo (Reuters) – La administración Trump está construyendo silenciosamente un caso legal contra el presidente interino venezolano Delcy Rodríguez, incluida la preparación de un borrador de acusación penal, una de las varias herramientas que está utilizando para fortalecer su influencia con Caracas, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Los fiscales federales han reunido posibles cargos de corrupción y lavado de dinero, y le han comunicado a Rodríguez que está en riesgo de ser procesada a menos que continúe cumpliendo con las demandas de Trump tras la deporción estadounidense del exlíder venezolano Nicolás Maduro en enero, dijeron las fuentes.

Reuters no ha visto que se preparen los cargos por escrito contra Rodríguez, pero habló con cuatro personas informadas sobre el asunto. La agencia de noticias es la primera en informar del esfuerzo por elaborar el proyecto de acusación de Rodríguez por presunto lavado de dinero y corrupción, del que las fuentes dijeron que Rodríguez había sido informado verbalmente.

Los EE. UU. La Oficina del Fiscal en Miami está preparando los borradores de los cargos, dijo la gente, y agregó que el documento ha ido evolucionando en los últimos dos meses. La investigación se centra en la supuesta participación de Rodríguez en el lavado de fondos de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, dijeron tres de las fuentes, y cubre actividades entre 2021 y 2025, dijeron dos de las fuentes.

El Departamento de Justicia se negó a comentar la historia. Después de que se publicara un resumen del informe en el podcast matutino de Reuters World News, el Fiscal General Adjunto Todd Blanche escribió en X, “completamente FALSO de @reuters. No estoy seguro de cómo esas noticias falsas se abren paso a la publicación”.

En un comunicado, Reuters dijo: “Mantenemos nuestros informes de que el Departamento de Justicia está preparando una acusación contra Delcy Rodríguez, el nuevo presidente de Venezuela”.

La Casa Blanca y los EE. UU. El Departamento de Estado no respondió a las preguntas de Reuters sobre esta historia.

Aparte del proyecto de acusación, los funcionarios estadounidenses han presentado a Rodríguez una lista de al menos siete ex funcionarios de alto nivel del partido, asociados y sus familiares que quieren que arreste o mantenga bajo la custodia de Venezuela por posible extradición, dijeron cuatro fuentes. Esto fue reportado por primera vez por el periódico ABC de España.

Rodríguez se enfrenta a esta amenaza solo dos meses después de tomar el poder después de un ataque con rayos por parte de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron a Maduro y llevaron al líder autoritario desde hace mucho tiempo a Nueva York para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y tráfico de cocaína. Maduro se declaró inocente y está detenido en Nueva York a la espera de juicio.

En público, Trump ha elogiado a Rodríguez por cooperar con los Estados Unidos y ha aclamado a Venezuela como “nuestro nuevo amigo y socio” en su discurso anual sobre el Estado de la Unión.