Venezuela acelera su transición tras la captura de Maduro: EE.UU. reactiva el petróleo y crece la tensión por la Ley de Amnistía

Caracas, 12 de febrero de 2026. Venezuela vive una fase determinante de su transición política luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en una operación internacional que reconfiguró el tablero geopolítico del Caribe. Bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, el país busca estabilizarse mediante una alianza estratégica con Estados Unidos, mientras la discusión de una controvertida Ley de Amnistía mantiene en alerta a organizaciones de derechos humanos.

Nuevo eje energético entre Venezuela y Estados Unidos

El acercamiento entre Caracas y Washington marca un giro histórico. El Secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, realizó una visita oficial a Venezuela para supervisar la reactivación del sector petrolero y consolidar acuerdos bilaterales.

Según fuentes oficiales, 50 millones de barriles de crudo venezolano ya se dirigen a refinerías en Houston, impulsando un repunte productivo que acerca al país nuevamente al millón de barriles diarios. Empresas como Chevron, Repsol, Trafigura y Vitol operan bajo licencias especiales del Departamento del Tesoro estadounidense.

La flexibilización de sanciones excluye a entidades vinculadas con Rusia y China, lo que evidencia una redefinición estratégica de los aliados económicos en la región.

Ley de Amnistía bajo cuestionamiento nacional e internacional

Mientras el Ejecutivo apuesta por la apertura económica, el Parlamento debate la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, generando divisiones internas.

Aunque fue aprobada en primera discusión, figuras como Diosdado Cabello han advertido que la normativa tendrá “límites y condiciones”, contradiciendo promesas iniciales de liberación plena.

ONG como Acceso a la Justicia cuestionan el uso de términos como “extremismo” y la inclusión del concepto de “clemencia soberana”, señalando que podrían desnaturalizar la esencia jurídica de una amnistía. Además, el polémico artículo 6 limita el beneficio a períodos específicos de crisis política, lo que dejaría fuera a cientos de detenidos.

Actualmente, más de 426 presos políticos han sido liberados desde enero, según Foro Penal, pero organizaciones civiles insisten en que las medidas condicionadas —como arrestos domiciliarios con grilletes electrónicos— no constituyen libertad plena.

Impacto regional: crisis energética en Cuba

El cese del suministro petrolero venezolano a Cuba ha provocado una profunda crisis económica en la isla. El peso cubano alcanzó los 500 por dólar en el mercado informal, mientras se reportan apagones, paralización del transporte y cancelaciones aéreas.

Rusia anunció el envío de petróleo como ayuda humanitaria y recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cuba hasta que la situación se estabilice.

Reconfiguración geopolítica en el Caribe

El presidente Donald Trump convocó a líderes regionales a una cumbre en Miami para fortalecer la seguridad energética y reducir la influencia china en América Latina. Paralelamente, Colombia confirmó que importará gas venezolano a precios competitivos.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía comienza a normalizar vuelos con el regreso progresivo de aerolíneas como Avianca, Latam y American Airlines, tras meses de restricciones.

Desafíos pendientes

Pese al repunte petrolero y la apertura diplomática, Venezuela enfrenta retos estructurales: fallas eléctricas como el apagón reciente en la refinería de Amuay, demandas de reinstitucionalización democrática y presiones estudiantiles que exigen elecciones transparentes.

La transición venezolana avanza en medio de una delicada ecuación entre pragmatismo económico, exigencias de justicia y reacomodo del poder político.

