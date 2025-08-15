Author
Una de las razones por las que la gastronomía venezolana es tan diversa, se debe a la influencia de otras culturas que hicieron vida en nuestras tierras, y que producto de la migración, trajeron consigo sus sabores y recetas, que posteriormente fueron fusionadas con ingredientes locales. Por ello La Giralda nos presenta su producto Sal Mediterránea.

Manteniendo ese espíritu innovador La Giralda introdujo recientemente este producto de edición limitada, en el marco de la celebración de la primera edición del concurso de cocina La Giralda Cocina con Venezuela que se celebró el pasado 12 de junio de 2025, y donde los participantes resaltaron las cualidades y la despensa del estado Bolívar.

La Sal mediterránea es una mezcla de la diversidad gastronómica de Venezuela, que combina el sazonador universal, con la alcaparra que, con su sabor ácido y profundo, es ideal para realzar el sabor de diversos platos preparados a base de carnes, guisos y pescados, muy típicos de la gastronomía de Bolívar y en general de nuestro país.

La sal tal y como la conocemos, es un ingrediente esencial en nuestra vida diaria, utilizada principalmente para realzar el sabor de los alimentos y como conservante.

Así mismo, la sal marina, es un condimento muy apreciado en la cocina, conocida por su sabor intenso y su textura crujiente, su importancia radica en su origen, en la cristalización natural y en la variedad de minerales que la hacen más compleja en sabor en comparación con la sal tradicional fina de mesa. Es ideal para realzar el sabor de una gran variedad de preparaciones, desde ensaladas y pescados, hasta carnes y verduras.

La Giralda siempre está presente en nuestra mesa y qué mejor manera de presentar una receta y lograr realzar los sabores con estos pequeños cristales de sal que logran añadir ese toque único a cada comida, un producto que busca impactar de forma positiva la cultura culinaria de nuestro país, fomentando el valor de la diversidad de sabores y la apuesta por seguir rescatando tradiciones culinarias, con ese toque distinto que caracteriza a la marca.

Con La Giralda ¡todo es más sabroso!

