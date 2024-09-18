https://www.youtube.com/watch?v=V1eOnPVNrDM

Venezuela en transición: Ley de Amnistía, flexibilización petrolera y nueva alianza con Estados Unidos marcan el rumbo político

Caracas, 11 de febrero de 2026. Venezuela atraviesa una etapa decisiva tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y la instalación de un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. El país intenta estabilizarse mediante acuerdos pragmáticos con Washington, mientras crece la desconfianza interna sobre la controvertida Ley de Amnistía y su verdadero alcance jurídico.

Ley de Amnistía genera dudas y advertencias legales

Aunque el Parlamento aprobó en primera discusión la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, el proceso ha entrado en una fase de tensión. Diosdado Cabello advirtió que la medida no será absoluta y contará con restricciones y condiciones, lo que contradice promesas iniciales de liberación total.

Expertos como María Alejandra Macsotay alertan que la amnistía podría funcionar como una “trampa jurídica”. Al borrar legalmente los delitos, se anularía la posibilidad de futuras indemnizaciones contra el Estado por detenciones arbitrarias, lo que representaría un blindaje institucional frente a responsabilidades posteriores.

La Universidad Católica Andrés Bello respalda el debate, pero exige transparencia y garantías reales para restablecer el Estado de Derecho.

Presos políticos y nuevas restricciones

El caso de Juan Pablo Guanipa refleja las contradicciones del proceso. Tras ser liberado y recapturado, permanece bajo arresto domiciliario con grillete electrónico y prohibición de declaraciones públicas.

La ONG Foro Penal confirmó nuevas excarcelaciones, elevando a 426 el número de presos políticos liberados desde enero. Sin embargo, organizaciones civiles insisten en una liberación plena y sin condiciones.

Energía y petróleo: el nuevo eje estratégico

La llegada del Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, marca un giro energético sin precedentes. Washington flexibilizó sanciones permitiendo a empresas como Chevron, Repsol, Trafigura y Vitol operar nuevamente en Venezuela.

La producción petrolera se acerca al millón de barriles diarios, impulsada por la Faja del Orinoco. Sin embargo, la refinería de Amuay sufrió un reciente apagón que evidencia la fragilidad infraestructural.

Interés estadounidense en minerales críticos

Más allá del petróleo, Estados Unidos muestra interés en recursos estratégicos venezolanos como hierro, bauxita, oro, coltán y tierras raras, fundamentales para tecnología, energía y defensa. Estos minerales son clave en la competencia global por cadenas de suministro seguras.

Geopolítica y reconocimiento militar

El presidente Donald Trump anunciará un reconocimiento a las fuerzas especiales que ejecutaron la operación que culminó con la captura de Maduro. Mientras tanto, el gobierno interino ha permitido acceso a ciertos medios estadounidenses, describiendo la nueva relación bilateral como un escenario “ganar-ganar”.

Venezuela vive una transición frágil, donde la apertura económica convive con tensiones políticas y disputas internas de poder. La Ley de Amnistía se ha convertido en el centro del debate nacional, mientras el eje energético redefine las relaciones con Estados Unidos.

El futuro inmediato dependerá de si la estabilización económica logra traducirse en confianza institucional y respeto pleno a los derechos humanos.