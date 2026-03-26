Esposa de Alex Saab, el presunto testaferro de Maduro, fue apartada del cargo que ejercía dentro del régimen de Venezuela

Camila Fabri y Alex Saab | Foto: Cortesía

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue apartada del cargo que ejercía dentro del régimen de Venezuela, ahora a cargo de Delcy Rodríguez.

Y es que la Asamblea Nacional anunció a Mervin Maldonado como nuevo encargado de un programa migratorio que dirigía Fabri, conocido como la Gran Misión Vuelta a la Patria.

Así las cosas, la mujer de origen italiano y cónyuge de Saab sale definitivamente del régimen de Venezuela, ya que antes había sido cesada como viceministra de Relaciones Exteriores.

Su esposo, quien es de origen colombiano, también integró el gabinete del régimen chavista después de regresar al país en 2023 en un canje de prisioneros con Estados Unidos, donde se enfrentó a un juicio por lavado de dinero.

Después de que Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro, a comienzos de enero, anunció la destitución de Saab como ministro de Industrias el 16 de enero.

Asimismo, fue apartado del ente responsable de la captación de inversiones internacionales, y no ha sido visto en público desde entonces. Se dice que se entra detenido en Venezuela.

Alex Saab está vinculado al régimen venezolano desde los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013). En el tiempo de Maduro, llegó a manejar una gigantesca red de importaciones.

En 2020, Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021. Para ese entonces, el régimen calificó su detención como “secuestro”.