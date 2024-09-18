El jefe de la diplomacia española señaló que ya ha hablado con varios de sus homólogos comunitarios y aseguró que «hay una sintonía, hay una comprensión» al respecto

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, aseguró que este lunes planteará a la Unión Europea el levantamiento de las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante el Consejo que celebran en Bruselas.

«Hoy voy a solicitar que se inicie el proceso para retirar las sanciones individuales a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada”, expresó Albares a su llegada a la reunión de ministros comunitarios, según reseñó EFE.

Ante ello, señaló que si “el actual gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara”.

El ministro aclaró que para lograr el levantamiento de las medidas restrictivas a Rodríguez, se requiere la unanimidad de los Veintisiete.

«Haré esa propuesta y explicaré la visión de España sobre la situación actual en Venezuela. Y, desde luego, una vez más animo al gobierno de Venezuela a dar más pasos», dijo.

El jefe de la diplomacia española señaló que ya ha hablado con varios de sus homólogos comunitarios y con la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, sobre la iniciativa de levantar las sanciones a Rodríguez, y aseguró que «hay una sintonía, hay una comprensión» al respecto.

«Todo el mundo comprende que hay que mandar una señal fuerte de que se va en la buena dirección. Las sanciones nunca son un fin en sí mismas, son un medio de presión», comentó.

También aclaró que va a solicitar únicamente que se retiren las sanciones a Rodríguez, pese a que hay muchos sancionados.

«Estoy simplemente solicitando que se levante a la presidenta encargada, que es quien más directamente está tomando esas decisiones», subrayó, y recordó que Nicolás Maduro nunca estuvo en la lista negra de la UE.

«Es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta porque precisamente para mantener ese diálogo, la Unión Europea prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Asuntos Exteriores«, apuntó.

Albares consideró que Europa tiene que tener una interlocución con Venezuela al nivel que la está teniendo Estados Unidos.

Confió en que la propuesta de levantar las sanciones personales a Rodríguez (centradas en un veto a la entrada en territorio comunitario y la congelación de los activos que pueda tener en la UE) pueda avanzar «rápidamente».

«En esta reunión lo que hago es plantearlo e iniciar el proceso, pero si se tomara la decisión no debería de tardar mucho, porque si queremos mandar una señal para que se siga por ahí y participar plenamente la Unión Europea en esta interlocución, no debemos de tardar», agregó.

Comisión Europea evita valorar el fin de las sanciones contra Delcy Rodríguez

La Comisión Europea no ha querido valorar la petición de España para que se levanten las sanciones comunitarias a Rodríguez, aunque se ha mostrado dispuesta a usar «todas las herramientas» a su disposición para apoyar una transición democrática en el país latinoamericano.

Preguntado en rueda de prensa sobre la solicitud que formulará Madrid este lunes, el portavoz de Exteriores de la Comisión, Anouar El Anouni, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que los Veintisiete den marcha atrás a las sanciones contra Rodríguez.

«No voy a comentar ese enfoque porque usted ha planteado una perspectiva y no voy a especular sobre los próximos pasos, ni a confirmar ni desmentir. Lo que sí puedo decir sobre nuestra política de sanciones es que las medidas individuales o económicas no son un fin en sí mismas», dijo El Anouni.