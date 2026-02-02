El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado durante su paso por la alfombra roja de los Premios Goya que España «no apoya al régimen de Irán» pero que la «violencia no se puede responder con más violencia» y pidió encontrar «por vías pacíficas una solución diplomática».

«La violencia no se puede responder con más violencia porque va a superponer mucho más dolor y más represión a los ciudadanos y ciudadanas de Irán», aseguró Sánchez en la 40 gala de los Premios Goya que se celebra este sábado en Barcelona.

En declaraciones a RTVE, Sánchez criticó el «ataque unilateral» a Irán. «Desgraciadamente, la violencia va a traer más violencia», lamentó el presidente, quien insistió en que el Gobierno de España «no apoya al régimen de Irán que reprime a sus ciudadanos y particularmente a las mujeres iraníes».

Sánchez subrayó que la violencia supone «mucho más dolor y más represión a los ciudadanos y ciudadanas de Irán». Además, advirtió que también acarrea «muchísimo más dolor e inestabilidad a una zona que ya de por sí, después de años de guerra en Gaza, acumula muchos días y mucho sufrimiento por parte de la población».

Por ello, defendió que España tiene «una posición consistente» que pasa por «el respeto al derecho internacional», al tiempo que realizó «un llamamiento a la desescalada» y «a encontrar por vías pacíficas una solución diplomática a esta crisis».

